Φωτιά στη Γορτυνία: δύσκολη νύχτα με αναζωπυρώσεις

Πολλές οι εστίες σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας

«Αρκετά δύσκολη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση με την φωτιά στην περιοχή της Γορτυνίας», ανέφερε, ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Χρήστος Λαμπρόπουλος. Όπως εξήγησε, «υπάρχουν αναζωπυρώσεις και εστίες φωτιάς, οι οποίες είναι πολλές».

Παράλληλα, ανέφερε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι «σήμερα επιχείρησαν τα εναέρια μέσα, τα οποία βοήθησαν σημαντικά», ενώ όσον αφορά τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής , είπε ότι «ενισχύθηκαν και με τους Γάλλους και με τους Τσέχους πυροσβέστες».

Δεν απειλούνται οικισμοί

Ο Χρήστος Λαμπρόπουλος διευκρίνισε ότι «η φωτιά είναι κοντά στους οικισμούς Καπελίτσα, Λιβαδάκι και Τουμπίτσι, αλλά η πυροσβεστική έχει λάβει μέτρα, ώστε να μην απειληθούν».

Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης είπε ότι «είναι σημαντική η συμβολή ιδιωτών, που εθελοντικά, με τα δικά τους μηχανήματα, αλλά και τα μηχανήματα της αυτοδιοίκησης, συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων».

Όσον αφορά στο άλλο μέτωπο της Αρκαδίας, στην Μεγαλόπολη, ο Χρήστος Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις που σημειώθηκαν».

