Κορονοϊός – ΗΠΑ: υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων

Το Πεντάγωνο απασχολεί σχεδόν 1,4 εκατομμύρια εν ενεργεία στρατιώτες. Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας και χαιρετίστηκε από τον Μπάιντεν.

Ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 θα γίνει υποχρεωτικός «έως τα μέσα Σεπτεμβρίου» για όλα τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, σε ένα σημείωμα προς τους εργαζόμενους του Πενταγώνου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε, σε ένα δελτίο τύπου, πως «στηρίζει σφόδρα» αυτήν την απόφαση, επιβεβαιώνοντας πως συμμερίζεται με τον Όστιν «μια αμετάβλητη δέσμευση προκειμένου να διασφαλιστεί πως τα στρατεύματά μας έχουν όλα τα αναγκαία εργαλεία, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους όσο ασφαλέστερα γίνεται».

Το Πεντάγωνο απασχολεί σχεδόν 1,4 εκατομμύρια εν ενεργεία στρατιώτες.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Τζο Μπάιντεν είχε ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να σκεφθούν «πώς και πότε» θα προσθέσουν το εμβόλιο κατά της covid-19 στον κατάλογο των υποχρεωτικών εμβολίων για τους στρατιώτες.

Ο Λευκός Οίκος είχε, την ίδια περίοδο, κάνει γνωστό πως εκατομμύρια ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα πρέπει να εμβολιαστούν, ειδάλλως θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια σειρά περιορισμών.

