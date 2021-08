Life

Ανέστης Βλάχος: νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Η ανακοίνωση της οικογένειας του ηθοποιού, για την κατάσταση της υγείας του

Ο Ανέστης Βλάχος εδώ και δύο εβδομάδες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, συνεπεία ουρολοίμωξης, η οποία του προκάλεσε έντονο πυρετό.

Παράλληλα, πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια, που τις τελευταίες ημέρες έχει επιδεινωθεί.

Η οικογένεια του Ανέστη Βλάχου, με αφορμή το μεγάλο ενδιαφέρον του, ενημέρωσε μέσω Facebook, για την κατάσταση της υγείας του: .

“Σεβόμενοι το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην χώρα μας από τις εφιαλτικές συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών των τελευταίων ημερών, σε άνθρωπο, φύση και ζώα, δεν επιθυμούσαμε να επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα και παππού μας Ανέστη Βλάχου.

Πραγματικά όμως, είναι τέτοιο το ενδιάφερον του κόσμου που τον αγαπά και τόσο μαζική η εκδήλωσή του, που μας αναγκάζει να ενημερώσουμε σχετικά.

Ο Ανέστης Βλάχος, αύριο, Τρίτη 10 Αυγούστου, συμπληρώνει 15 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». 15 ημέρες με αρκετές διακυμάνσεις και αρκετή καταπόνηση για εκείνον.

Η ουρολοίμωξη που αρχικά τον ταλαιπωρούσε και ήταν η γενεσιουργός αιτία του πυρετού, ο οποίος ήταν ένα από τα συμπτώματα που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, έχει αρχίσει να υποχωρεί μετά και την χορήγηση της αντιβίωσης.

Δυστυχώς όμως, η καρδιακή ανεπάρκεια η οποία έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στον οργανισμό του, επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα και έτσι, την περασμένη Παρασκευή, 6 Αυγούστου, κρίθηκε από τους γιατρούς αναγκαία η υποστήριξη του με οξυγόνο.

Σύμφωνα πάντοτε με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν, η καρδιακή ανεπάρκεια είναι αρκετά σοβαρή πλέον και ευθύνεται για την κακή αιμάτωση των υπολοίπων οργάνων, δημιουργώντας έτσι μία γενικότερη εξασθένηση του οργανισμού του.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες δύο με τρείς ημέρες θα είναι κρίσιμες για την έκβαση της δοκιμασίας του.

Ζητούμε απ’ όλον τον υπέροχο κόσμο που τον αγαπάει και που μας έχει συγκλονίσει, όχι απλά συγκινήσει με το ενδιαφέρον του, να εντείνει τις προσευχές του.

Αντιλαμβανόμαστε πως οι μέρες είναι δύσκολες για όλους μας, προσευχόμαστε κι εμείς από την δική μας πλευρά για όλον τον κόσμο που δοκιμάζεται, που ξεριζώνεται, που αγωνιά, καθώς και γι’ αυτούς τους υπέροχους εθελοντές, που τους βλέπουμε μαζί με τους ηρωικούς μας πυροσβέστες να κρατούν την χώρα μας στα χέρια τους και που αποτελούν έμπνευση για όλους μας.

Να είστε όλοι καλά και να έχετε υγεία!

Με εκτίμηση, η οικογένεια”,

