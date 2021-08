Κόσμος

Αφγανιστάν: προελαύνουν οι δυνάμεις των Ταλιμπάν

Κατέλαβαν ακόμη μια επαρχιακή πρωτεύουσα και στρέφονται πλέον κατά της μεγαλύτερης πόλης στον βορά, την Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν σήμερα μια νέα επαρχιακή πρωτεύουσα στον βορρά του Αφγανιστάν και άρχισαν να στρέφουν το βλέμμα τους στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, τη μεγαλύτερη πόλη αυτής της πλευράς της χώρας.

Αφού κατέλαβαν την Κυριακή μέσα σε λίγες ώρες την Κουντούζ, τη μεγάλη πόλη του βορειοανατολικού Αφγανιστάν, την Ταλοκάν, 50 χλμ ανατολικά, και τη Σαρ-ε-Πουλ, 400 χλμ δυτικότερα, οι Ταλιμπάν πρόσθεσαν σήμερα την Αϊμπάκ σε αυτό τον κατάλογο.

Οι αντάρτες κατέχουν πλέον έξι από τις 34 επαρχιακές πρωτεύουσες, αφότου κατέλαβαν το Σάββατο τη Σεμπεργάν, προπύργιο του διαβόητου πολέμαρχου Αμπντούλ Ρασίντ Ντόστουμ, 50 χλμ βορείως της Σαρ-ε-Πουλ, και την Παρασκευή τη Ζαράνζ, πρωτεύουσα της μακρινής επαρχίας Νιμρόζ (νοτιοδυτικά), στα σύνορα με το Ιράν.

Η Αϊμπάκ, πόλη 120.000 κατοίκων που βρίσκεται σχεδόν 100 χλμ νοτιοδυτικά της Κουντούζ, έπεσε χωρίς αντίσταση. "Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την πόλη Αϊμπάκ και την ελέγχουν πλήρως", δήλωσε ο Σεφατουλάχ Σαμανγκανί, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σαμανγκάν, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Αϊμπάκ.

"Τη χθεσινή νύχτα, ένας πρώην γερουσιαστής μετέβη στους Ταλιμπάν και σήμερα προεστοί ζήτησαν από τον κυβερνήτη να αποσύρει τις δυνάμεις του από την πόλη προκειμένου να μην γίνουν μάχες, κάτι το οποίο δέχτηκε", εξήγησε.

Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τον βορρά και πολλοί έφθασαν σήμερα στην Καμπούλ, έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι 10 ωρών με το αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια του οποίου χρειάστηκε να περάσουν από πολλά σημεία ελέγχου των Ταλιμπάν.

"Χτυπούν και λεηλατούν", δήλωσε η Ραχίμα, που έχει κατασκηνώσει μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους σε ένα πάρκο της πρωτεύουσας αφότου διέφυγε από την επαρχία Σεμπεργάν. "Αν υπάρχει ένα νεαρό κορίτσι ή μια χήρα στην οικογένεια, τις παίρνουν δια της βίας. Φύγαμε για να προστατεύσουμε την τιμή μας", δήλωσε.

Οι Ταλιμπάν, που προωθούνται με ιλιγγιώδη ρυθμό, ελέγχουν πλέον πέντε από τις εννέα επαρχιακές πρωτεύουσες του βορρά και μάχες μαίνονται στις άλλες τέσσερις.

Οι αντάρτες έχουν ήδη κατά νου τον επόμενο στόχο τους και ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ. Ωστόσο κάτοικοι και αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Ταλιμπάν δεν έχουν φθάσει ακόμη εκεί.

