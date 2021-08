Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Τζόλης: έκλεισε η μεταγραφή στην Νόριτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μεταγραφικό deal στην ιστορία του «Δικέφαλου του Βορά».

Μόνο οι... υπογραφές μένουν πλέον για να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο μεταγραφικό deal της Ιστορίας του, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (09/08) υπήρξε πλήρης συμφωνία της διοίκησης του «Δικεφάλου του Βορρά» με τη Νόριτς για την πώληση του Χρήστου Τζόλη, σε ένα deal που περιλαμβάνει 11 εκατ. ευρώ ως «φιξ» ποσό μεταγραφής, 2,5 εκατ. ευρώ υπό μορφή μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 17,5%.

Το ποσοστό μεταπώλησης ήταν και το «κλειδί» για να δώσει το «πράσινο φως» ο ΠΑΟΚ στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου επιθετικού, ο οποίος μετράει... αντίστροφα για να «μετακομίσει» στην Αγγλία.

Τα δύο κλαμπ βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή μέσα στα επόμενα 24ωρα με το ταξίδι του νεαρού άσου στην Αγγλία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στα «καναρίνια», λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή του Γιαννούλη στην αγγλική ομάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: καύσωνας με βοριάδες την Τρίτη

Φωτιά στη Εύβοια: όγδοη ημέρα μάχης με τις φλόγες

Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για ηλικιωμένο στο Θρακικό Πέλαγος