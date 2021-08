Κοινωνία

Μάλια: Τουρίστριες κατήγγειλαν νεαρούς για βιασμό

Τέσσερις συλλήψεις μετά από καταγγελία τουριστριών για βιασμό στα Μάλια.

Τέσσερις άνδρες συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές της Χερσονήσου, μετά από καταγγελία που δέχτηκαν για βιασμό και απόπειρα βιασμού δυο γυναικών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν δυο νεαρές κοπέλες 19 και 22 χρόνων από την Ολλανδία, τη νύχτα της Κυριακής γνώρισαν σε μπαρ, που βρίσκεται στην περιοχή της Χερσονήσου, δυο νεαρούς Γερμανούς, 21 και 23 χρόνων.

Αφού διασκέδασαν αποφάσισαν να συνεχίσουν τη βραδιά στο δωμάτιο των ανδρών. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία των νεαρών γυναικών, ο 23χρονος βίασε τη 19χρονη κοπέλα, ενώ ο 21χρονος αποπειράθηκε να βιάσει την 22χρονη. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία στο ίδιο δωμάτιο βρίσκονταν άλλοι δυο φίλοι τους οι οποίοι ωστόσο δε συμμετείχαν στον βιασμό.

Και οι τέσσερις νεαροί, μετά την καταγγελία των δυο γυναικών συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της Χερσονήσου.

Πηγή: flashnews.gr

