Βασίλης Φιλώρας: Σήμερα η κηδεία του ήρωα πυροσβέστη

Ο 38χρονος πατέρας δύο παιδιών έχασε τη ζωή του στην μεγάλη πυρκαγιά στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Το τελευταίο «αντίο» θα να σήμερα συγγενείς και φίλοι στον 38χρονο Βασίλη Φιλώρα, τον εθελοντή που έχασε την ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία κατά την διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Αττική.

Η κατάρρευση της καλωδίωσης της κολόνας του ηλεκτρικού ρεύματος στέρησε τη ζωή στον 38χρονο πατέρα δύο παιδιών.

Ο άτυχος εθελοντής πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή στο ΚΑΤ την Παρασκευή, όπου είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο Βασίλης Φιλώρας υπήρξε κορυφαίος τεχνικός στο χώρο των drones και εξειδικευμένος χειριστής που άνοιξε δρόμους σε άλλους. Έφτιαχνε drones για τον ελληνικό στρατό, την ΕΡΤ και την Πολιτική Προστασία. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 10 Αυγούστου στις 14:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στα Άνω Λιόσια.

