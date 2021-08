Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η Μετάλλαξη Βήτα είναι πιο θανατηφόρα από την Άλφα

Η «νοτιοαφρικανική» μετάλλακη Βήτα του κορονοϊού είναι πιο θανατηφόρα από τη «βρετανική» Άλφα, δείχνει έρευνα από το Κατάρ.

Οι άνθρωποι που μολύνονται από τη -μάλλον ξεχασμένη λόγω της κυρίαρχης πια Δέλτα- παραλλαγή Βήτα («νοτιοαφρικανική») του κορονοϊού είναι πιθανότερο να χρειαστούν εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να πεθάνουν από την Covid-19, σε σχέση όσους αρρωσταίνουν από τη «βρετανική» παραλλαγή Άλφα, σύμφωνα με μελέτη από το Κατάρ.

Η παραλλαγή Βήτα, γνωστή επιστημονικά ως Β.1.351, είχε ανιχνευθεί αρχικά στη Νότια Αφρική στο τέλος του 2020 και αργότερα εξαπλώθηκε σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Επιδημιολογίας Λαΐθ Τζαμάλ Αμπού-Ραντάτ του Ιατρικού Κολλεγίου Weill Cornell στη Ντόχα του Κατάρ, σύμφωνα με το «Nature», μελέτησαν ανθρώπους που είχαν μολυνθεί στις αρχές του 2021, όταν στην αραβική χώρα κυκλοφορούσαν κυρίως δύο παραλλαγές του ιού, η Άλφα («βρετανική») και η Βήτα.

Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με Βήτα ήταν 24% πιθανότερο να αρρωστήσουν με βαριά Covid-19 σε σχέση με εκείνους που είχαν μολυνθεί από την Άλφα. Ήταν, επίσης, σχεδόν 50% πιθανότερο να χρειαστούν εισαγωγή σε ΜΕΘ και είχαν 57% μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από τη νόσο.

Για μία «σαφώς πιο επικίνδυνη παραλλαγή» έκανε λόγο ο δρ Αμπού-Ραντάντ και επεσήμανε ότι όσο αυξάνονταν τα περιστατικά με Βήτα στο Κατάρ τόσο αυξάνονταν οι εισαγωγές σε ΜΕΘ και οι θάνατοι. Μολονότι η μελέτη ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό, αλλά μόνο ως προδημοσίευση στο medRxiv, θεωρείται αξιόπιστη.

Μία άλλη νοτιοαφρικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet Global Health», με επικεφαλής τη δρα Γουασίλα Τζασάτ του Εθνικού Ινστιτούτου Λοιμωδών Νόσων στο Γιοχάνεσμπουργκ, βρήκε, επίσης, ότι η Βήτα είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε βαριά νοσηλεία και σε θάνατο.

Όμως, καθώς η πιο μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα εξαπλώνεται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα), η Βήτα φαίνεται πια να «σβήνει» ακόμη και σε εκείνα τα μέρη όπου κάποτε κυριαρχούσε, όπως η Νότια Αφρική και το Κατάρ. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Αμπού-Ραντάτ, η Βήτα φαίνεται να είναι πιο ανθεκτική στα εμβόλια κατά της Covid-19 (ακόμη και σε σχέση με τη Δέλτα), οπότε θα μπορούσε να επανακάμψει μελλοντικά. Όπως σημείωσε ο ίδιος, «δεν θα πρέπει ποτέ να την υποτιμήσουμε».

