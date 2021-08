Αθλητικά

NBA - Ντόνσιτς: “χρυσό συμβόλαιο” με τους Μάβερικς

“Ζαλίζει” το ύψος των αποδοχών του νεαρού άσου του μπάσκετ, που προβλέπεται στην επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα.

Οι Μάβερικς και ο Λούκα Ντόντσιτς συμφώνησαν σε πενταετή επέκταση αξίας 207 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα κρατήσει τον Σλοβένο πλέι μέικερ στο Ντάλας μέχρι το 2017.

Ο 22χρονος άσος, είναι ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία που δικαιούται την supermax rookie extension, καθώς έχει ήδη επιλεγεί δύο φορές στην καλύτερη πεντάδα (All-NBA).

Ο Σλοβένος έγινε ντραφτ από τους Χοκς το 2018, αλλά... μετακόμισε στους Μάβερικς για τα δικαιώματα του Τρέι Γιανγκ και ένα draft pick πρώτου γύρου το 2019.

Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν, ο γενικός διευθυντής Νίκο Χάρισον, ο προπονητής Τζέισον Κιντ, ο βοηθός γενικού διευθυντή Μάικλ Φίνλεϊ, ο ειδικός σύμβουλος Ντιρκ Νοβίτσκι και ο διευθυντής υγείας και απόδοσης των παικτών Κέισι Σμιθ έφτασαν στην Λιουμπλιάνα την Δευτέρα προκειμένου να παρουσιάσουν στον Ντόνσιτς τη νέα πρόταση συμβολαίου. Το «τρομερό μωρό» του σλοβενικού μπάσκετ σκοπεύει να υπογράψει σήμερα και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

«Σήμερα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», δήλωσε ο Ντόνσιτς στο ESPN και συνέχισε: «Το μπάσκετ μού έδωσε πολλά και με πήγε σε τόσα καταπληκτικά μέρη. Είμαι ταπεινός και ενθουσιασμένος που θα παραμείνω στο Ντάλας ως μέρος των Μάβερικς και εκτιμώ την υποστήριξη των φιλάθλων μας».

Ο Ντόντσιτς θα πάρει 35.7 εκατομμύρια τη σεζόν 2022/23 (την επόμενη δηλαδή, όταν θα αρχίσει η πενταετής επέκταση), 38.6 τη σεζόν 2023/24, 41.4 εκατομμύρια τη σεζόν 2024/25, 44.3 εκατομμύρια τη σεζόν 2025/26 και 47.1 εκατομμύρια τη σεζόν 2026/27.





