Πόλο - Παπαναστασίου για φωτιές: είμαστε πνευματικά και υλικά δίπλα στους πυρόπληκτους (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Ολυμπιονίκης μας, που έχασε μέρος του σπιτιού του από την πυρκαγιά στην Αγία Άννα, ενώ αγωνιζόταν στον τελικό με την Σερβία, στο Τόκιο.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», μίλησε την Τρίτη ο Ολυμπιονίκης μας, Αλέξανδρος Παπαναστασίου που κατέκτησε, με την ομάδα πόλο των ανδρών, την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Αναφερόμενος στην χαρά της ομάδας, που μετριάστηκε από τις εξελίξεις στην Ελλάδα και την πύρινη λαίλαπα που σάρωνε τα πάντα στο πέρασμα της, ο αθλητής μας είπε «ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολα περνάνε όλοι οι Έλληνες αυτήν την περίοδο. Το μυαλό μας ήταν σε αυτούς όλη αυτήν την περίοδο. Αυτό το μετάλλιο και αυτές οι νίκες που κάναμε, σημαίνουν δέκα φορές πιο πολλά για εμάς, από ότι το μετάλλιο, αν καταφέραμε με αυτό να δώσουμε, έστω και για ένα λεπτό, ένα χαμόγελο σε ανθρώπους που περνάνε δύσκολα».

Ο πατέρας του, πολυνίκης παλαίμαχος πολίστας, είχε προκαλέσει αίσθηση, με ανάρτηση του, στην οποία έγραφε ότι τα συναισθήματα του είναι μοιρασμένα, καθώς την ώρα που ο γιός του αγωνίζεται για το ολυμπιακό μετάλλιο, καίγεται το σπίτι τους στην Αγία Άννα της Εύβοιας. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου είπε ότι ευτυχώς το σπίτι της οικογένειας δεν καταστράφηκε, αλλά «ένα μέρος του σπιτιού κάηκε, αλλά ευτυχώς όλα τα μέλη της οικογένειας μου και οι γείτονες είναι καλά».

Όπως είπε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αναφερόμενος και στην κίνηση των παικτών να διαθέσουν το μισό πριμ τους στους πυρόπληκτους, «θέλουμε να κάνουμε ότι μπορούμε και πνευματικά και υλικά με μια προσφορά που θεωρούμε και εμείς χρέος μας να κάνουμε προς αυτούς για να τους βοηθήσουμε».

«Θέλουμε πραγματικά να υποκλιθούμε και να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές και τους πυροσβέστες, αλλά και σε όσους έχουν διαθέσει έστω και ελάχιστο από το εισόδημα τους για να βοηθήσουν αυτήν την εποχή, κι αυτοί είναι πραγματικοί ήρωες», είπε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου εκ μέρους όλης της ομάδας.