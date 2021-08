Οικονομία

Φωτιές: Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών σε Αρκαδία, Λακωνία και Μεσσηνία

Ξεκίνησε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η καταγραφή ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές.

Ξεκίνησε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου η καταγραφή ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές της Αρκαδίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας με προτεραιότητα, όπως ανακοινώθηκε, «στην κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων σε ζωοτροφές και την κίνηση των διαδικασιών για αποζημιώσεις ως προς τα παραγωγικά τους ζώα, που έπεσαν θύματα της φωτιάς».

Μάλιστα, σύμφωνα με την Περιφέρεια, «τα σχετικά στοιχεία ήδη προωθήθηκαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, όπως και στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο, το οποία κοινοποιήθηκαν και προς τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη».

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, «η κατ' εξοχήν πληγείσα περιοχή φαίνεται -με βάση τα πρώτα στοιχεία- να είναι η περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία, όπου από τις πυρκαγιές υπήρξαν απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, ενώ δεν υπήρξε καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις Περιφερειακές Ενότητες, Αρκαδίας και Μεσσηνίας».

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας, σε σύνολο 5.500 αμνοεριφίων και 600 βοοειδών στην πληγείσα περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης κάηκαν -κατά δήλωση των κτηνοτρόφων και προέδρων κοινοτήτων -120 αμνοερίφια και επτά βοοειδή».

Παράλληλα, σύμφωνα με την Περιφέρεια, «υπάρχουν ανάγκες για ζωοτροφές στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας».

