Φωτιά: Σήμερα τα μέτρα – Την Πέμπτη η συνέντευξη Μητσοτάκη

Τι περιλαμβάνει η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων. Fast track η διαδικασία για την αποζημίωση των πυρόπληκτων.

Την Πέμπτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα των πυρκαγιών. Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Σήμερα, στις 17:00, οι υπουργοί Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Χρήστος Σταικούρας και Κώστας Σκρέκας και ο ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστος Τριαντόπουλος, θα ανακοινώσουν τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών.

Αποζημιώσεις «fast track» για τους πυρόπληκτους

To πακέτο μέτρων, παραπέμπει -και- σε άμεσες αποζημιώσεις ύψους έως 20 χιλιάδων ευρώ για σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς ή μερικώς από την πύρινα λαίλαπα.

Το «σήμα» για το συνολικό πακέτο δράσεων και πρωτοβουλιών υπέρ των πυρόπληκτων έδωσε χθες ο πρωθυπουργός, κατά την διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε και ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς να σαρωθεί η γραφειοκρατία, να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις με fast track διαδικασίες σε κάθε δικαιούχο, με μια απλή αίτηση που θα υποβάλει σε μία και μόνη ηλεκτρονική πλατφόρμα, που ανέλαβε να ετοιμάσει το επιτελείο του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Στόχος είναι οι πρώτες αποζημιώσεις να δοθούν εντός δέκα ημερών και μετά την καταγραφή των ζημιών να προωθηθεί η συνολική δέσμη μέτρων που εξετάζεται και αφορά στη συνολική δέσμη μέτρων για την στεγαστική αποκατάσταση των κτιρίων με 80% κρατική αρωγή και 20% άτοκα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, την επιχορήγηση επιχειρήσεων μέσα από το σύστημα προκαταβολών, τις αναστολές εργαζομένων, την επιδότηση ενοικίου αλλά και αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και τραπεζικών υποχρεώσεων για έξι μήνες και αντίστοιχο πάγωμα για ενήμερους δανειολήπτες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα φυσικά πρόσωπα θα ενισχυθούν αρχικά με 600 ευρώ (από το υπουργείο Εσωτερικών) και με έως 6.000 για οικοσκευή. Η εισήγηση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας προς το κυβερνητικό επιτελείο κατά την χθεσινή σύσκεψη πρόβλεπε -λένε οι ίδιες πληροφορίες- αποζημίωση 15.000 ευρώ για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, 8.000 ευρώ για τις κατοικίες που έχουν μερικώς καταστραφεί και είναι προσωρινά μη κατοικήσιμες και 3.000 ευρώ για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες.

Στη συνέχεια δόθηκε βάρος και στην πρόταση του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη να πακεταριστεί το ποσό της πρώτης αποζημίωσης, το οποίο θα φτάνει περίπου τις 20.000 ευρώ. Έτσι, μετά από εισήγηση του οικονομικού επιτελείου η οποία και εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό κατατίθεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός, ύψους περίπου μισού δισ. ευρώ, ενώ είναι στα σκαριά η αξιοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης- χθες ο Θ. Σκυλακάκης ενημέρωσε ότι αποταμιεύτηκαν τα πρώτα 4,2 δις από την Ε.Ε. για διάφορες δράσεις- αλλά και επιπρόσθετων που αναμένονται από την Ευρώπη για τους πυρόπληκτους. Απέναντι δε στις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και τα αιτήματα των δημάρχων η κυβέρνηση θα δεσμευτεί ότι ενισχύεται η Πολιτική Προστασία με 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ, θα διατεθούν για την αναδάσωση 224 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, και επίσης 110 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα και αντιπυρικές ζώνες.

Ο πρωθυπουργός έχει επισημάνει στους αρμόδιους υπουργούς ότι τυχόν προβλήματα από την πύρινη λαίλαπα την επόμενη μέρα των καταστροφικών πυρκαγιών, κυρίως στη Εύβοια αλλά και στην Αττική θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα με έργα υποδομής- τόνισε δε ότι στο νέο πλαίσιο διαδικασιών πρέπει να δοθεί βάρος στις αναδασώσεις και να επιλυθούν χρόνια προβλήματα.

Με τη χθεσινή δήλωσή του άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε με συγκεκριμένες δεσμεύσεις στους πολίτες που επλήγησαν από την πύρινη λαίλαπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπογράμμισε ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί σημαντικοί πόροι για τη αναδάσωση των περιοχών και την αποκατάσταση των ζημιών με έργα υποδομής και προανήγγειλε την υλοποίηση ενός ενισχυμένου σχεδίου Πολιτικής Προστασίας ύψους 1,8 δισ ευρώ καθώς και του Σχεδίου Ανασυγκρότησης, την εποπτεία του οποίου αναλαμβάνει το Μέγαρο Μαξίμου. «Πρώτο ζητούμενο αυτή την ώρα είναι οι λύσεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης ζητώντας ταυτόχρονα συγνώμη για τις «όποιες αδυναμίες υπήρξαν» κατά την μάχη κατάσβεσης των πυρκαγιών. Επαναλαμβάνοντας ότι βασική προτεραιότητα ήταν και είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ο κ. Μητσοτάκης δεν απέφυγε να αναγνωρίσει στην πραγματικότητα ότι καταγράφηκαν λάθη και παραλείψεις καθώς και να προϊδεάσει για τα βήματα απόδοσης ευθυνών την κατάλληλη ώρα.

Οι καλά γνωρίζοντες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην αναφορά του πρωθυπουργού για την ανάγκη διακομματικής συναίνεσης όσον αφορά τις κρίσιμες αποφάσεις για την «επόμενη μέρα» και τα «όπλα» εναντίον της κλιματικής αλλαγής. «Εύχομαι η επόμενη ημέρα να ανατείλει με διακομματική συναίνεση, γιατί αν το καθήκον του σήμερα ανήκει στην κυβέρνηση, η ευθύνη του αύριο ανήκει σε όλους μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός καλώντας στο πεδίο της συνεννόησης τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ώστε να δρομολογηθούν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες σε κλίμα εθνικής ενότητας. «Προσωπικά, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που εξαρχής επέλεξα: να μιλώ στη γλώσσα της αλήθειας, να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, να αποκρούω διχασμούς και να ενώνω τους Έλληνες. Και να εργάζομαι σκληρά για την πατρίδα που μας αξίζει», εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος στην συνέντευξη Τύπου θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται και αφορούν την συγκυρία.

Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι υπουργοί μετά την συνολική τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών θα προχωρήσουν σε αναλυτική παρουσίαση του πακέτου μέτρων. Για το, πως και το πότε, θα δουν στήριξη οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους ή τις επιχειρήσεις τους. Χωρίς τις συνήθεις γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες. Όσο για τις αντιδράσεις που έχουν ήδη καταγραφεί, η δήλωση Μητσοτάκη δίνει και την απάντηση, καθώς όπως ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη ο πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι σε επόμενο στάδιο που δεν αργεί θα ληφθούν οι αποφάσεις. «Οι αντιδράσεις μας δεν πρέπει να είναι τυφλές. Οι τυχόν αστοχίες θα εντοπιστούν. Και οι ευθύνες θα αποδοθούν όποτε πρέπει και σε όποιον πρέπει. Το πρώτο ζητούμενο, αυτήν την ώρα, είναι οι λύσεις. Ακριβώς όπως και πρώτο ζητούμενο ήταν και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό και ο απολογισμός αυτής της εμπειρίας οφείλει να μην περιλαμβάνει μόνο το τι χάθηκε, αλλά και το τι σώθηκε μέσα σε μία τέτοια φυσική λαίλαπα που δεν έχει προηγούμενο», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός ευχαριστώντας τις άλλες χώρες για την αλληλεγγύη τους και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του σε όλους και όλες που δίνουν τον αγώνα στο πεδίο.

Ο πρωθυπουργός, όπως γράφει το prothema.gr, με αφορμή την αναφορά του στο σχέδιο απομάκρυνσης των κατοίκων από περιοχές που απειλούνταν από την πύρινη λαίλαπα θέλησε να δείξει την στήριξή του στα πρόσωπα της πρώτης γραμμής στην Πολιτική Προστασία, την Αστυνομία και το Λιμενικό που εισπράττουν αρνητικά σχόλια, τυφλά ή όχι: «Το ότι σώθηκαν άνθρωποι, με πλήρη σχέδια εκκένωσης, οφείλεται στον επαγγελματισμό της Πολιτικής Προστασίας, στη δράση της Αστυνομίας και του Λιμενικού. Δεν ήταν αυτονόητο, ούτε δεδομένο. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία πολλών οικισμών που τελικά δεν κάηκαν χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών και εθελοντών, και φυσικά των πιλότων μας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Μέσα σε λίγα 24ωρα σε 141 περιοχές έγιναν 62 οργανωμένες απομακρύνσεις κατοίκων».

