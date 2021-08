Κοινωνία

Καιρός - Καύσωνας: Νέο κύμα ζέστης στη χώρα - Πόσο θα διαρκέσει

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 12 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Πότε θα δροσίσει.

Θα συνεχιστεί το επόμενο διήμερο το νέο κύμα των πολύ υψηλών θερμοκρασιών έως τους 42 βαθμούς στα ηπειρωτικά, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου.

Συνεχίζεται κατά το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης το νέο κύμα των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 12 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα στα κεντρικά και δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τοπικά τους 41-42C, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39-40C. Στα νησιωτικά τμήματα, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας στο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Ρόδο τους 38-40C, στην Κρήτη τους 38-39C, στις Κυκλάδες τους 35-36C και στο Ιόνιο τους 38-39C.

Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη 12/8 και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο, όπου φαίνεται οι θερμοκρασίες να επανέρχονται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

