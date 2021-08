Κόσμος

Ο Τσελίκ επιμένει για “τουρκική” μειονότητα στην Θράκη

Για συστηματική πολιτική διακρίσεων κάνει λόγο ο εκπρόσωπος του κυβερνώντονος κόμματος της Τουρκίας.

Οεκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση της κεντρικής εκτελεστικής επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος, όπου αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στα «προβλήματα της ‘τουρκικής’ (όπως την αποκάλεσε) μειονότητας στην Ελλάδα».

«Δυστυχώς, έκλεισαν 12 δημοτικά σχολεία, που ανήκουν στην "τουρκική" μειονότητα με το πρόσχημα των οικονομικών μέτρων και των περικοπών.. Είναι σαφές ότι αυτό αντίκειται στη Συνθήκη της Λωζάνης. Η συστηματική πολιτική διακρίσεων εις βάρος της τουρκικής μειονότητας, δυστυχώς, συνεχίζεται από την Ελλάδα», υποστήριξε ο κ. Τσελίκ.

Μάλιστα, προσέθεσε ότι «ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα μειονοτικά σχολεία δεν επωφελούνται από πολλά εκπαιδευτικά άρθρα στο πεδίο εφαρμογής, από τα οποία θα έπρεπε να επωφελούνται, καθώς και ότι δεν ανοίγουν σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρόλο που χρειάζεται. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να δηλώσω για άλλη μια φορά ότι απορρίπτουμε ηχηρά αυτήν την στάση διακρίσεων που εφαρμόζει η Ελλάδα».

