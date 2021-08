Life

Θοδωρής Ιακωβίδης: ο ANT1 έγινε χορηγός του

Με προσωπική πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, ο αθλητής μας γίνεται μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1.

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ότι γίνεται χορηγός του Θοδωρή Ιακωβίδη, του αθλητή της άρσης βαρών που συγκλόνισε πρόσφατα όλη την Ελλάδα με την απόφασή του να αποσυρθεί από τον αθλητισμό, λόγω των μεγάλων οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε.

Με προσωπική πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, ο Θοδωρής Ιακωβίδης ανήκει από σήμερα στην οικογένεια του ΑΝΤ1, η οποία θα τον στηρίξει με δύναμη και πάθος ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την αθλητική του καριέρα, με κύριο στόχο τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 στο Παρίσι.

Ο ΑΝΤ1 θα στέκεται πάντα δίπλα σε εκείνους που με το ήθος, την αξιοπρέπεια και την πορεία τους γίνονται παράδειγμα προς μίμηση.

