Κικίλιας: Έκκληση για προσφορά αίματος

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η απόλυτη πράξη αλτρουισμού και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, τόνισε ο Υπουργός Υγείας.

Λόγω των αυξημένων αναγκών σε αίμα που παρατηρείται κάθε καλοκαίρι, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, απέστειλε έγγραφο στις Υγειονομικές Περιφέρειες, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΕΚΕΑ, ζητώντας την υποστήριξη των τμημάτων Αιμοδοσίας των νοσοκομείων και την εντατικοποίηση των οργανωμένων αιμοδοσιών.

Ταυτόχρονα, σε συνεννόηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, ο κ. Κικίλιας κάλεσε τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες όλης της χώρας να συνδράμουν με δράσεις για τη συγκέντρωση και εξασφάλιση επάρκειας αίματος.

«Οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται το καλοκαίρι. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η απόλυτη πράξη αλτρουισμού και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο», δήλωσε ο υπουργός.«Σας ζητώ να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να δώσετε αίμα, να σώσετε ζωές», πρόσθεσε.

