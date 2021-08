Πολιτική

Φωτιές: εισαγγελική έρευνα προς κάθε κατεύθυνση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η συγκέντρωση στοιχείων και μαρτυρίων για τις πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, μετά την παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Της Λίας Κοντοπούλου

Κάθε πιθανή αιτία που έχει σχέση με την πρόκληση των πυρκαγιών, όπως για παράδειγμα εμπρησμός από δόλο, αλλά και τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αρμοδίων προσώπων που όφειλαν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν έγκαιρα τα πύρινα μέτωπα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών.

Τόσο η έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, που αφορά στην πυρκαγιά της ευρύτερης περιοχής της Βαρυμπόμπης όσο και η αντίστοιχη παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αφορά το σύνολο των πυρκαγιών των τελευταίων ημερών στην επικράτεια στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση.

Ήδη οι εισαγγελικές αρχές έχουν αρχίσει να συλλέγουν στοιχεία σχετικά, τόσο με τις αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών ,όσο και με τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από αυτές.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων

Σέρρες: 20χρονος σκότωσε συνομιλικό του

Θοδωρής Ιακωβίδης: ο ANT1 έγινε χορηγός του