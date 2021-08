Πολιτική

Φωτιές: ο Χαρδαλιάς για τον απολογισμό και την διεθνή βοήθεια

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης ειναι η εξέλιξη στα μέτωπα των πυρκαγιών ανά την χώρα και η διαχείριση των πολλαπλών εστιών τις προηγούμενες ημέρες.

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες με τις μεγάλες πυρκαγιές που κατακαίουν τη χώρα ενημέρωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, έκανε λόγο για πρωτοφανή συγκυρία στην ιστορία της πυροσβεστικής. Όπως τόνισε, είχαμε 586 πυρκαγιές σε οκτώ ημέρες, ενώ μεταξύ άλλων έδωσε εξηγήσεις και για τον τρόπο που λειτούργησαν τα εναέρια μέσα.

Η εικόνα των πυρκαγιών είναι πολύ βελτιωμένη. Σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή, τόνισε στην αρχή της ενημέρωσης.

