Πολιτισμός

Αίγυπτος - Φαραώ: το “μεταθανάτιο” πλοίο του Χέοπα έπιασε νέο… λιμάνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παλαιότερο σωζόμενο ξύλινο πλοίο του κόσμου, μεταφέρθηκε, με μια εντυπωσιακή πομπή, στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο τις Αιγύπτου, κοντά στις πυραμίδες. Η επιχείρηση μεταφοράς του διήρκεσε δύο ημέρες.

Του Τάκη Σφυρή

Λίγα γνωρίζουμε για τον Φαραώ Χέοπα. Η φήμη που ξέφυγε από τη λήθη της Ιστορίας είναι ότι ο Φαραώ των πυραμίδων είχε μια υπερβολική εγωπάθεια και ό,τι για την κηδεία του είχε διατάξει να του φτιάξουν ένα τεράστιο ξύλινο πλοίο που θα μετέφερε τη σορό του ως «βασιλιάς Ήλιος».

Αυτό το πλοίο, 4.500 ετών, το παλαιότερο διασωθέν στον κόσμο, πήρε το δρόμο των δύο ημερών, για να μεταφερθεί, όπως θα ταίριαζε σε έναν Φαραώ, στο νέο του σπίτι, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο.

Μια πομπή φαραονική, σε ειδικά διαμορφωμένο τρέιλερ έφερνε “Το πλοίο του Ήλιου” στο Mουσείο, όπου θα είναι επισκέψιμο για τους αρχαιολάτρες, περί τα τέλη Αυγούστου.

Το πλοίο βρέθηκε το 1954 σε ένα από τα δωμάτια της πυραμίδας. Είναι το ένα από τα δύο που θα μετέφεραν τον Χέοπα στον κάτω κόσμο, στην άλλη ζωή. Δεν υπάρχει πηγή που να πιστοποιεί ότι το ξύλινο πλοίο τελικά χρησιμοποιήθηκε.

Είναι ένα αριστούργημα ναυπηγικής. Αποτελείτο από 13 στρώματα ξύλου, από 651 τμήματα. Οι αρχαιολόγοι τα έκοψαν σε 1224 διαφορετικά κομμάτια και χρειάστηκαν 10 χρόνια για την αποκατάστασή του, χωρίς τη χρήση ούτε μιας βίδας, μόνο με ξύλο κέδρου και σχοινιά.

Η ματαιοδοξία του Φαραώ μας κληροδότησε ένα μεγαλειώδες επίτευγμα της ανθρώπινης ευφυΐας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θοδωρής Ιακωβίδης: ο ANT1 έγινε χορηγός του

Πόλο - Παπαναστασίου για φωτιές: είμαστε πνευματικά και υλικά δίπλα στους πυρόπληκτους (βίντεο)

Κορονοϊός - Τζανάκης: θα γίνει Μπέργκαμο η Κρήτη, αν συνεχίσουμε έτσι (βίντεο)