Κοινωνία

Επαναστατική Αυτοάμυνα: τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο 48χρονος που συνελήφθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη και τον παρέπεμψε στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Ο εντοπισμός της γιάφκας και η ληστεία σε τράπεζα.

Στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 48χρονος Δημήτρης Χατζηβασιλειάδης, ο οποίος καταζητείτο από τις Αρχές για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση "Επαναστατική Αυτοάμυνα" και συνελήφθη χθες ως δράστης ένοπλης ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ρετζίκι.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 48χρονου ποινική δίωξη για 9 αδικήματα και τον παρέπεμψε στην Ε' τακτική ανακρίτρια για να απολογηθεί. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας- οπλοκατοχής, οπλοκατοχή- οπλοφορία- οπλοχρησία), κλοπή με διάρρηξη κατ' εξακολούθηση, πρόκληση επιβλαβών παρενοχλήσεων και απείθεια.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 48χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης πριν από περίπου 1,5 χρόνο όταν συνελήφθησαν δύο άλλα μέλη της οργάνωσης μετά τον εντοπισμό γιάφκας στον Χολαργό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τζανάκης: θα γίνει Μπέργκαμο η Κρήτη, αν συνεχίσουμε έτσι (βίντεο)

Σέρρες: 20χρονος σκότωσε συνομιλικό του

Πόλο - Παπαναστασίου για φωτιές: είμαστε πνευματικά και υλικά δίπλα στους πυρόπληκτους (βίντεο)