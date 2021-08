Κοινωνία

Κρήτη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στο δρόμο

Ακόμα ένα περιστατικό έμφυλης βίας στην Κρήτη. Χτύπησε άγρια τη 46χρονη σύντροφό του στη μέση του δρόμου.

Σοκ προκάλεσε η καταγγελία 46χρονης, η οποία ξυλοκοπήθηκε άγρια στη μέση του δρόμου, από τον νεότερης ηλικίας σύντροφο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγριο περιστατικό έγινε στις 3.00 σήμερα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ικάρου, στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Η 46χρονη, προσπάθησε να διαφύγει και τηλεφώνησε στην Αστυνομία.

Σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σημείο, αστυνομικοί από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και από την Τροχαία, οι οποίοι εκτός από τη σύλληψη του δράστη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προχώρησαν σε αλκοτέστ.

Σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Mάλιστα, το περιστατικό αυτό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και όχι μόνο καθώς σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά από την δολοφονία της 47χρονης Σταυρούλας, στο Πάνορμο Μυλοποτάμου.

