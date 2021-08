Οικονομία

ΔΕΗ – φωτιές: μέτρα ανακούφισης για τους πυρόπληκτους

Σε ποιους καταναλωτές θα διαγραφεί το σύνολο τόσο των ληξιπρόθεσμων όσο και των τρεχουσών οφειλών.

Η ΔΕΗ με ανακοίνωση της, κάνει γνωστό ότι θα προχωρήσει σε διαγραφή οφειλών για όσους έχουν υποστεί ολική καταστροφή περιουσίας. Αυτό αφορά τόσο τις ληξιπρόθεσμες όσο και τος τρέχουσες οφειλές που έχουν προς την εταιρεία.

Συγκεκριμένα, στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, αναφέρονται τα εξής:

Η ΔΕΗ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία στέκεται δίπλα στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ανταποκρινόμενη πλήρως στη διαχρονική της σχέση με τους πελάτες της προχωρά σε διαγραφή οφειλών για τους οικιακούς πελάτες της, των οποίων τα σπίτια έχουν καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, θα διαγραφεί το σύνολο των οφειλών, που αφορούν σε χρεώσεις ενέργειας, προς τη ΔΕΗ είτε αυτές είναι ληξιπρόθεσμες είτε τρέχουσες οφειλές.

Η επιχείρηση θα αναλάβει τη διαγραφή μετά την ενημέρωσή της από το μητρώο πληγέντων για τους πολίτες που ανήκουν στο πελατολόγιό της. Οι πελάτες θα ενημερωθούν εγγράφως για τη διαγραφή της οφειλής τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

