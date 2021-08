Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Εντοπίστηκε ο 31χρονος που είχε εξαφανιστεί στο Αιγάλεω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσιος τέλος στην περιπέτεια του 31χρονου. Πού εντοπίστηκε.



Η περιπέτεια του Κωνσταντίνου Χαραλαμπόπουλου, 31 ετών, έληξε σήμερα Τρίτη 10 Αυγούστου δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ο 31χρονος είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται με την οικογένεια του.

Ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος εντοπίστηκε στην περιοχή του Κολωνού. Οι κάτοικοι, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για την εξαφάνισή του Κωνσταντίνου από το Missing Alert που ενεργοποίησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τον αναγνώρισαν και άμεσα ενημέρωσαν τις Αστυνομικές Αρχές.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στο Κωνσταντίνο Χαραλαμπόπουλο και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Θοδωρής Ιακωβίδης: ο ANT1 έγινε χορηγός του

Χαρδαλιάς για φωτιές: Η παραίτηση μου είναι στο συρτάρι του Πρωθυπουργού

Πόλο - Παπαναστασίου για φωτιές: είμαστε πνευματικά και υλικά δίπλα στους πυρόπληκτους (βίντεο)