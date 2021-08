Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λύματα: σε ποιές περιοχές είχαμε αύξηση του ιικού φορτίου

Πού αυξήθηκε το ιικό φορτίο την τελευταία εβδομάδα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων.

Μαζί με τα νέα κρούσματα και την γεωγραφική κατανομή σε όλη τη χώρα ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Την εβδομάδα 2 έως 8 Αυγούστου 2021, παρατηρήθηκαν πτωτικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 26 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου 2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των επτά από τις δώδεκα (7/12) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Καθαρά πτωτικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στη Λάρισα (-38%), στο Βόλο (-48%), στην Ξάνθη (-55%) και στα Ιωάννινα (-60%), ενώ οριακές ήταν οι μειώσεις στα Χανιά (-18%), στην Αλεξανδρούπολη (-19%) και στη Θεσσαλονίκη (-26%).

Αντίθετα, σημαντικά αυξητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν σε τρεις από τις δώδεκα (3/12) περιοχές του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Αττικής (+60%), στο Ρέθυμνο (+95%) και στον Άγιο Νικόλαο (+139%). Σταθερό παρέμεινε το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στο Ηράκλειο (+3%).

Στην Πάτρα, ανιχνεύθηκε ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της πόλης, αλλά η ποσοστιαία εβδομαδιαία μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς δεν είχε ανιχνευθεί ιικό φορτίο στα αστικά λύματα την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρακάτω δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εβδομάδας 2 έως 8 Αυγούστου 2021:

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε αυξητικές τάσεις, με στατιστικά σημαντική μεταβολή (+60%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 26/07-01/08/21.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στη Θεσσαλονίκη, το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε οριακή μείωση (-26%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 26/07-01/08/21. Σημειώνεται ότι και την εβδομάδα 02-08/08/21 τα δείγματα αφορούν στο διάστημα 02-05/08/21 και όχι σε ολόκληρη την εβδομάδα 02-08/08/21.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στην Λάρισα, παρατηρήθηκε μείωση (-38%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 26/07-01/08/21.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στο Βόλο, παρατηρήθηκε μείωση (-48%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 26/07-01/08/21.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στην πόλη του Ηρακλείου, δεν σημειώθηκε αξιόλογη μεταβολή (+3%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 26/07- 01/08/21.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στην πόλη των Χανίων, καταγράφηκε οριακή μείωση (-18%), στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 26/07-01/08/21.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στην πόλη του Ρεθύμνου, συνεχίσθηκε η αυξητική τάση (+95%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 26/07-01/08/21.

Άγιος Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, συνεχίσθηκε η αυξητική τάση (+139%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σύγκριση με την εβδομάδα 26/07-01/08/21.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στην Πάτρα ανιχνεύθηκε ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της πόλης, δηλαδή τα επίπεδα του ιικού φορτίου βρίσκονταν πάνω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου, σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα, 26/07-01/08/21, οπότε το ιικό φορτίο δεν ήταν ανιχνεύσιμο, δηλαδή τα επίπεδά του ήταν κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στην Ξάνθη παρατηρήθηκε μείωση (-55%) στο ιικό φορτίοτων αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 26/07-01/08/21.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στην Αλεξανδρούπολη παρατηρήθηκε μικρή μείωση (-19%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 26/07-01/08/21.

Ιωάννινα: Την τελευταία εβδομάδα, 02-08/08/21, στα Ιωάννινα το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε μείωση (-60%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 26/07-01/08/21.

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ:

