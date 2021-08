Πολιτική

Μητσοτάκης: Στεγαστική συνδρομή έως 150000 ευρώ στους πυρόπληκτους

Το πακέτο των μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό.

Με μία αναφορά στην απώλεια του εθελοντή πυροσβέστη, Βασίλη Φιλώρα ξεκίνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη.

Από αύριο κάθε έκταση που κάηκε κηρύσσεται αναδασωτέα, με βάση ΠΝΠ είπε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι το πρώτο ζητούμενο τώρα είναι οι λύσεις και γι αυτό έχουν ξεκινήσει ήδη οι καταγραφές των ζημιών.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως τα μέτρα που θα εγκριθούν σήμερα κινούνται σε τρεις άξονες:

Α. 'Αμεσες αποζημιώσεις για κάθε πυρόπληκτο και αναστολή υποχρεώσεων

Β. Έργο αποκατάστασης

Γ. Μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός της παραγωγικής ανασυγκρότησης ιδιαίτερα για τη Βόρεια Εύβοια

Αναλυτικά αναφέρθηκε στα μέτρα που αποφασίζονται προσδιορίζοντάς τα ως εξής:

Στεγαστική συνδρομή έως 150.000 ευρώ άμεση προκαταβολή 20.000, 12.000 ή 5.000 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών από τις 20 Αυγούστου με μία αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr

Αποζημίωση με το 70% των απωλειών, το 20% θα δίνεται ως προκαταβολή

Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων

Ενίσχυση ενοικίου

Επίσης ενίσχυση 4.000 ευρώ για τους αγρότες που έχουν πληγεί οι καλλιέργειές τους

Ειδικά για τις σκληρά πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας τα μέτρα θα ισχύσουν για όλους τους κατοίκους ανεξάρτητα από το αν υπέστησαν ζημιές, στις πληγείσες περιοχές.

Στην ΠΝΠ που υπογράφεται αύριο υιοθετούνται μια σειρά από καινοτομίες, είπε επίσης ο πρωθυπουργός αναφέροντας μεταξύ αυτών ότι κάθε περιοχή που έχει καεί κηρύσσεται αναδασωτέα.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική εισήγησή του επεσήμανε ότι βασικό μέλημα είναι να γίνει συμμέτοχη η κοινωνία των πολιτών.

Ήδη σε προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο έχει εγκριθεί το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Πολιτικής Προστασίας, ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ θέλησε επίσης να θυμίσει ο πρωθυπουργός.

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν πολλή και εντατική δουλειά, είπε κλείνοντας ο πρωθυπουργός. Τόνισε ότι οφείλουμε ειδικά για την Εύβοια να σχεδιάσουμε ένα νέο ξεκίνημα γι αυτό συγκροτείται ειδική Επιτροπή που θα σχεδιάσει όχι την επόμενη αλλά τη μεθεπόμενη μέρα, όπως χαρακτηριστικά είπε, με επικεφαλής τον Σταύρο Μπένο. Έναν άνθρωπο που ανέλαβε μεταξύ άλλων την ανασυγκρότηση της Καλαμάτας μετά τον καταστροφικό σεισμό κι έχει το όραμα αλλά και τις γνώσεις να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας.

Ευπρόσδεκτες είναι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης, είπε κλείνοντας την εισήγησή του ο πρωθυπουργός.

