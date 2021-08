Οικονομία

Φωτιές: τα μέτρα για τους πυρόπληκτους

Ανακοινώσεις από τους Χρήστο Σταϊκούρα και Κώστα Σκρέκα για την δέσμη των μέτρων ανακούφισης και στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, εξειδίκευσαν τα μέτρα για τους πυρόπληκτους, τα οποία αποφασίστηκαν λίγο νωρίτερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Από αύριο κάθε έκταση που κάηκε κηρύσσεται αναδασωτέα, με βάση ΠΝΠ είπε ο κ. Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο επισημαίνοντας ότι το πρώτο ζητούμενο τώρα είναι οι λύσεις και γι αυτό έχουν ξεκινήσει ήδη οι καταγραφές των ζημιών.

