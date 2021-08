Κοινωνία

Φωτιές: Στην κατηγορία κινδύνου “4” το Νότιο Αιγαίο (χάρτης)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κατάσταση γενικής επιφυλακής όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Επικράτειας.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με κατηγορία κινδύνου 4 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου).

Για την ανωτέρω περιοχή συνεχίζεται η εφαρμογή του 2ου σταδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), από Ω/07: 30΄ την 11 Αυγούστου 2021, παραμένουν σε κατάσταση γενικής επιφυλακής όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Επικράτειας.

Ταυτόχρονα, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Απευθύνεται έκκληση στους συμπολίτες μας:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Τέλος, παρακαλούμε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια , να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Στεγαστική συνδρομή έως 150000 ευρώ στους πυρόπληκτους

Φωτιά στην Αττική: Στη φυλακή τρεις συλληφθέντες για εμπρησμούς

Επαναστατική Αυτοάμυνα: τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο 48χρονος που συνελήφθη