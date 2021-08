Οικονομία

Φωτιές: Όλα τα μέτρα για εργαζόμενους, ανέργους και επιχειρήσεις

Τα 9 μέτρα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη των πυρόπληκτων

Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, έχει επεξεργαστεί στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι πρωτοβουλίες έχουν ως εξής:

Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών.

Για επιχειρήσεις που υπέστησαν υλικές ζημίες πανελλαδικά και για όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Αννας Ευβοίας, ανεξαρτήτως υλικών ζημιών:

Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μέχρι 31 Ιουλίου 2021 και δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.

Αναστέλλεται η καταβολή για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές για έξι μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου 2021 και δεν επιβαρύνονται κατά το διάστημα αυτό με πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.

Ρυθμίζονται και δοσοποιούνται όλες οι ανωτέρω οφειλές -κεφαλαιοποιημένες και τρέχουσες- σε 12 ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και η καταβολή τους ξεκινά από Φεβρουάριο 2022 με εξόφληση έως και Φεβρουάριο 2024.

Ειδικά μέτρα στήριξης για ανέργους και επιχειρήσεις:

Για όλες τις επιχειρήσεις που υπέστησαν υλικές ζημίες πανελλαδικά:

Καταβάλλεται πανελλαδικά έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 718,65 ευρώ (45 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας) για τους εργαζόμενους που διέκοψαν την εργασία τους, αν οι επιχειρήσεις, στις οποίες εργάζονται υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή, με εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και σχετική αίτησή τους, ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Χορηγείται πανελλαδικά το ελάχιστο τακτικό επίδομα ανεργίας 5 μηνών (1.996,25 ευρώ + 10% για κάθε εξαρτώμενο μέλος + αναλογία δώρου Χριστουγέννων) για όσους εργαζόμενους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το επίδομα τακτικής ανεργίας και διέκοψαν την εργασία τους, αν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή, με εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και σχετική αίτησή τους.

Επιπροσθέτως, για τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας 'Αννας Ευβοίας, θα εφαρμοστούν και τα ακόλουθα ειδικά μέτρα:

Παρέχεται η δυνατότητα για αποζημίωση ειδικού σκοπού εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες σε πυρόπληκτες περιοχές, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανεξαρτήτως αν υπέστησαν υλικές ζημιές ή όχι, με αναστολή στις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, για διάστημα έως και 3 μηνών. Για όσο χρονικό διάστημα γίνεται χρήση του μέτρου της αναστολής, είναι άκυρες οι τυχόν καταγγελίες συμβάσεων εργασίας και η μείωση του προσωπικού.

Ανανεώνονται αυτόματα όλα τα δελτία ανεργίας των ήδη εγγεγραμμένων ανέργων ΟΑΕΔ, τα οποία έληξαν ή λήγουν εντός του Αυγούστου 2021.

Ανανεώνεται αυτόματα η δήλωση παρουσίας για τους ήδη επιδοτούμενους ανέργους ΟΑΕΔ, οι οποίοι έπρεπε ή πρέπει να δηλώσουν την παρουσία τους εντός Αυγούστου 2021.

Διπλασιάζεται από 6 σε 12 βράδια η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων για τουριστικά καταλύματα του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ στο τρέχον πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, που διαρκεί έως τις 31 Ιουλίου 2022 και στο επόμενο πρόγραμμα 2022-2023.

Τέλος, σημειώνεται ότι, όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρεί στην απονομή σύνταξης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, στην οικογένεια του Βασίλη Φιλώρα, του εθελοντή που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια κατάσβεσης των πρόσφατων πυρκαγιών. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες με τον e-ΕΦΚΑ.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ΟΑΕΔ, του ΕΦΚΑ και του προϋπολογισμού, συνολικά υιοθετήθηκαν από το υπουργικό συμβούλιο εννέα διαφορετικά μέτρα αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις πυρόπληκτες περιοχές. Δεν υπερηφανευόμαστε φυσικά για τα μέτρα αυτά. Είναι καθήκον της Πολιτείας να συνδράμει τους πληγέντες. Ακόμα περισσότερο αυτονόητη είναι η υποχρέωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους και τους ανέργους των περιοχών που χτυπήθηκαν από τις μεγάλες πυρκαγιές και ιδιαίτερα αυτούς της Βόρειας Εύβοιας. Με το ίδιο πνεύμα κινηθήκαμε για την απονομή σύνταξης στην οικογένεια του αδικοχαμένου εθελοντή πυροσβέστη Βασίλη Φιλώρα. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει ένα σύγχρονο κράτος είναι πράξεις, όπως αυτή».

