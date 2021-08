Κοινωνία

Φωτιές: άμεσες παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ, Νίκου Σκρέκα

Μέτρα Στήριξης και άμεσες παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές ανακοίνωσε ο ΥΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός, αποφασίστηκε διαγραφή οφειλών προς τη ΔΕΗ για όσους η οικία έχει καταστραφεί από τις πυρκαγιές καθώς και έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ρητινοκαλλιεργητών με 3,7 εκατ. ευρώ που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας και των Γερανείων Ορέων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, προβλέπεται έκτακτη χρηματοδότηση Κέντρων Διάσωσης και Περίθαλψης Άγριας Ζωής που επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές, ενώ καθιερώνεται ο θεσμός του «ανάδοχου αναδάσωσης».

Επιπλέον ο ΥΠΕΝ έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε όσους εργάζονται για την αποκατάστασης των Ηλεκτρικών Δικτύων - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ.

Όσον αφορά τους βασικούς άξονες της αρωγής ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε:

Άμεση προστασία των εδαφών και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων που καταστράφηκαν ολικώς ή μερικώς από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο

Ενδυνάμωση της προστασίας και της μέγιστης δυνατής αντοχής και ανθεκτικότητας των Δασών απέναντι στις αναπόφευκτες και ορατές πλέον επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που απειλεί τον πλανήτη

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της σχέσης με τα δασικά οικοσυστήματα και την προστασία τους.

Όπως τόνισε: «Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής μας θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, πανεπιστήμια, εθελοντικές οργανώσεις, καθώς και τις τοπικές κοινωνίες και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής».

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τον υπουργό ΠΕΝ, το πλάνο των άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές περιλαμβάνει τα εξής:

Χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.

Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων εντός 30 ημερών αντί 90 ημερών που ίσχυε έως σήμερα.

Διάταξη που θα περιλαμβάνεται στην ΠΝΠ που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Αύξηση και εντατικοποίηση των ελέγχων και επιτηρήσεων των καμένων εκτάσεων αλλά και άμεση εφαρμογή της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας για την προστασία τους.

Άμεση απομάκρυνση των ιστάμενων καμένων δέντρων που συγκροτούν κυρίως την παρόδια βλάστηση.

Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων με κορμοδέματα και κλαδοπλέγματα αλλά και αντιπλημμυρικών έργων για τα οποία προωθείται ήδη η σύνταξη μελέτης για την άμεση υλοποίηση αυτών ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση πλημμυρικών και χειμαρρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο.

Έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (ΔΑΔ) για τις καμένες εκτάσεις, στις οποίες θα εξειδικεύεται κατά χώρο, χρόνο και τρόπο η απαγόρευση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (όπως η άσκηση βόσκησης, θήρας κ.λπ.) που κρίνει αναγκαία η οικεία.

Ιεράρχηση και επιλογή περιοχών - με άμεση προτεραιότητα σε Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο - για την αποκατάσταση της βλάστησης με φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση.

Ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε επίσης δομικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών, καθώς και τη θεσμοθέτηση της έννοιας «Ανάδοχος Αναδάσωσης» για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των Πολιτών.

Μάλιστα, με την έκδοση σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου το αμέσως προσεχές διάστημα προωθείται η υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όσον αφορά το θεσμό του «αναδόχου αναδάσωσης» ο κ. Σκρέκας έκανε γνωστό ότι με τη μορφή εθελοντισμού, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, ανώνυμες εταιρείες και μη κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις θα μπορούν να προχωρούν σε άμεσες αναδασώσεις σε περιοχές και με προδιαγραφές που θα ορίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ.

Πώς θα λειτουργεί:

Το δασαρχείο θα ορίζει την περιοχή που χρειάζεται προστασία, αποκατάσταση και τεχνητή αναδάσωση και τις προδιαγραφές αυτών.

Π.χ. είδος δέντρων που θα φυτευτούν, προσαρμοσμένα στις οικολογικές συνθήκες της περιοχής με εμπλουτισμό της βλάστησης με κατάλληλα πλατύφυλλα πυράντοχα είδη.

Ο ανάδοχος αναδάσωσης θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης που θα εγκριθεί άμεσα από το δασαρχείο και στη συνέχεια θα προχωράει στις αναγκαίες ενέργειες για την προετοιμασία του εδάφους για την εξασφάλιση της επιτυχίας της αναδάσωσης.

Η πράξη ορισμού αναδόχου αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στη μελέτη και υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας των εδαφών, καθώς και των έργων τεχνητής αναδάσωσης, χωρίς το Ελληνικό Δημόσιο να απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμά του επί των εκτάσεων αυτών.

Όσον αφορά τις εργασίες Αποκατάστασης Ηλεκτρικών Δικτύων - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι: «Οι άνθρωποι του ΔΕΔΔΗΕ με όλες τους τις δυνάμεις συνεχίζουν πυρετωδώς τις εργασίες για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκλήθηκαν στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας πανελλαδικά από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Τέλος ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι: «Οι άνθρωποι του ΑΔΜΗΕ με υπεύθυνη και εργώδη προσπάθεια κατάφεραν να εξασφαλίσουν την επάρκεια εφοδιασμού στο Εθνικό δίκτυο».