Φωτιές: Επίδομα 6000 ευρώ για τους τραυματίες

Ποια είναι τα κριτήρια, σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Με αφορμή τα περιστατικά εγκαυματιών πυροσβεστών και εθελοντών πυροσβεστών, διασφαλίζεται για όλους τους εγκαυματίες-θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών, η απρόσκοπτη παροχή σε πάσης φύσεως φάρμακα, επουλωτικά και αναπλαστικά σκευάσματα (γέλες σιλικόνης, ενυδατικές αλοιφές, αντηλιακές αλοιφές, προϊόντα αντισηψίας), επιθέματα (σιλικόνη, γάζες), ελαστικά και πιεστικά ενδύματα, καθώς και η παροχή της απαραίτητης κατ’ οίκον νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων και των φυσιοθεραπειών και λοιπών θεραπειών αποκατάστασής τους, μέσω του Μητρώου εγκαυματιών του ΕΟΠΥΥ το οποίο συστάθηκε με το ν. 4626/2019.

Όπως αναφέρεται σε κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίστηκε επίσης, η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 6.000 ευρώ στα άτομα που τραυματίστηκαν λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα.

Ειδικότερα, θα χορηγηθεί από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), οικονομική ενίσχυση ύψους 6.000 ευρώ σε όσους υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών, ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για την στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές, ενώ η διαδικασία των αιτήσεων και ειδικότερες προϋποθέσεις, θα εξειδικευθούν με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Υγείας, Οικονομικών και της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

