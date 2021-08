Κοινωνία

Φωτιές : Voucher 200 ευρώ για πυρόπληκτους της εκπαιδευτικής κοινότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά η δέσμη μέτρων, που ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως

Στο πλευρό των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές τάσσεται και η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για τη στήριξή τους.

Πιο αναλυτικά, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που επλήγησαν από τις μεγάλες φωτιές των τελευταίων ημερών.

Ειδικότερα, για όλες τις βαθμίδες προβλέπεται:

Η παροχή «voucher» 200 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», σε πληγέντες μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές και εκπαιδευτικούς για αγορά ψηφιακού εξοπλισμού.

Για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προβλέπεται :

Η δημιουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών στις πληγείσες περιοχές. Ήδη ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές μέσω του Υπουργείου Υγείας, ενώ από 1/9 θα είναι στη διάθεση των πυρόπληκτων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω των κατά τόπους Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Παράλληλα, προβλέπεται άμεση διασύνδεση των σχολείων των πληγεισών περιοχών με τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς των κατά τόπους ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Η αξιοποίηση προγράμματος ΕΣΠΑ, που έχει ήδη δρομολογηθεί από το Δεκέμβριο του 2020, ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, για επιμόρφωση και πρόληψη στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά με φυσικές καταστροφές, καθώς και

η παράταση ορκωμοσίας των πυρόπληκτων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών που έχουν κύρια κατοικία στις πληγείσες περιοχές, έως τις 31/08/2021.