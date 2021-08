Κοινωνία

Τουρισμός για όλους: Οι τελικοί δικαιούχοι

Έγινε η κλήρωση. Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με τους τελικούς δικαιούχους

Αντίστροφη μέτρηση για τους τυχερούς του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση.

Τα αποτελέσματα με τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» θα ανακοινωθούν την Τετάρτη (11.08.2021).

Αν η αίτησή σας κληρώθηκε, θα δείτε το e-voucher: Μπορείτε να το τυπώσετε ή να το αποθηκεύσετε και να το χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Η ισχύς του voucher έχει παραταθεί έως 31.12.2021.

Αν η αίτησή σας οριστικοποιήθηκε, αλλά δεν κληρώθηκε, έχει εκδοθεί για εσάς voucher για τουριστικό γραφείο το οποίο ισχύει έως 31.12.2021. Θα δείτε το e-voucher: μπορείτε να το τυπώσετε ή να το αποθηκεύσετε και να το χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Αν η αίτησή σας απορρίφθηκε, δυστυχώς δεν δικαιούστε e-voucher, γιατί δεν πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια.

Εσείς που η αίτησή σας κληρώθηκε, επιλέξτε κατάλυμα από το οριστικό μητρώο παρόχων, για να κάνετε κράτηση ανάλογα με την Περιφέρεια.

