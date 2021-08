Αθλητικά

Μέσι: ο Σιμεόνε επιχείρησε να τον “κλέψει” από την Παρί Σεν Ζερμέν

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, προσέγγισε τον συμπατριώτη πριν αυτός συμφωνήσει με τους Παριζιάνους.

Αμέσως μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων με την Μπαρτσελόνα που οδήγησαν στην οριστική «ελευθερία» του και λίγο πριν «κλειδώσει» η συμφωνία με την Παρί Ζερμέν, ο Λιονέλ Μέσι δέχθηκε πρόταση κι από δεύτερο «μνηστήρα».

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτουν τα ισπανικά ΜΜΕ (κι εν προκειμένω ο Ινιάθιο Μιγκέλεθ, εκ των κορυφαίων στο ρεπορτάζ της Ατλέτικο Μαδρίτης), ο Ντιέγκο Σιμεόνε πήρε τηλέφωνο τον «Pulga», προσπαθώντας να πείσει για να ακολουθήσει το παράδειγμα του επιστήθιου φίλου του Λουίς Σουάρες και να υπογράψει στους «ροχιμπλάνκος».

Ο Μέσι ωστόσο, αρνήθηκε ευγενικά, καθώς φαίνεται πως είχε ήδη αποφασίσει να πάει στο Παρίσι για την Παρί Σεν Ζερμέν, όπου θα ξαναβρεί έναν άλλο φίλο του, τον Νεϊμάρ Τζούνιορ.

