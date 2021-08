Πολιτική

Πέθανε ο Άγγελος Μπρατάκος

"Έφυγε" από τη ζωή ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ

Σε ηλικία 86 ετών "έφυγε" από τη ζωή ο πρώην υφυπουργός, βουλευτής και γενικός Διευθυντής της ΝΔ, Άγγελος Μπρατάκος.

Ο Άγγελος Μπρατάκος υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα. Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας συμβάλλοντας σημαντικά στην οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος. Εξελέγη βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 1989 και στη Β' περιφέρεια Αθηνών στις εκλογές του 1990, 1993, 1996. Ηταν υφυπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Κων. Μητσοτάκη.

Ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει έναν γιο και μία κόρη.

Μητσοτάκης: Σφράγισε με το ήθος και τον δυναμισμό του την πολιτική δράση

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά αποχαιρετούμε έναν άνδρα που τίμησε τη δημόσια ζωή και υπήρξε στήριγμα της παράταξής μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του για την απώλεια του Άγγελου Μπρατάκου και προσέθεσε: «Ο Άγγελος Μπρατάκος σφράγισε με το ήθος και τον δυναμισμό του την πολιτική δράση. Η σκέψη μας, στην οικογένειά του».

