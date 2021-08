Κοινωνία

Φωτιές: Το δώρο Έλληνα πυροσβέστη σε Ρουμάνο συνάδελφό του

Η αποστολή της Ρουμανίας έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο νότιο μέτωπο της φωτιάς στην Βόρεια Εύβοιας.

Είκοσι μία χώρες έχουν ήδη προσφέρει χείρα βοηθείας στην Ελλάδα, στην προσπάθεια που καταβάλλει να διαχειριστεί τις φωτιές που πλήττουν την τελευταία εβδομάδα τη χώρα.

Η αποστολή της Ρουμανίας, μάλιστα, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στο νότιο μέτωπο της Βόρειας Εύβοιας.

Τους 108 πυροσβέστες και τα 21 πυροσβεστικά οχήματα που έστειλαν οι Ρουμάνοι στην Ελλάδα, συνόδευσαν τέσσερις δημοσιογράφοι, μέλη τηλεοπτικών δικτύων της χώρας, ενώ παράλληλα υπάρχει συνεχής ενημέρωση στη σελίδα που διατηρεί το Υπουργείο των Εσωτερικών της Ρουμανίας στο Facebook.

Σε ένα από τα τελευταία posts εμφανίστηκαν δυο πυροσβέστες, ένας Έλληνας (Σπύρος) και ένας Ρουμάνος (Φλόριν) που επιχειρούν παρέα στην Εύβοια. Όπως αναφέρει η ανάρτηση, στο τέλος της αποστολής ο Σπύρος είπε στον Φλόριν “ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σου! Εκ μέρους των συναδέλφων μου, ευχαριστώ!”.

Ο Ρουμάνος πυροσβέστης απάντησε “επίσης ευχαριστούμε και ελπίζουμε να σας δούμε ξανά, αλλά σε πιο χαρούμενες καταστάσεις, όχι έτσι”. Όπως αναφέρεται “εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο του Φλόριν, που είπε στον Σπύρο ‘συγγνώμη είναι ο γιος μου. Χρειάζομαι ένα λεπτό να του πω ότι είμαι καλά, για να μην ανησυχεί’.

Με το τέλος της κλήσης, επέστρεψε στον συνάδελφό του που τον ρώτησε ‘έχεις παιδί;’, Απάντησε ‘έχω δυο, ένα 6χρονο αγόρι και μια 3χρονη κόρη’.

Ο Σπύρος τον ρώτησε ‘και ήλθες στην Ελλάδα να μας βοηθήσεις να σβήσουμε τις φωτιές; Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για σένα, να είσαι εδώ και να σκέφτεσαι την οικογένειά σου’. Ο Φλόριν απάντησε ‘δύσκολο; Για εσένα είναι πιο δύσκολο αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι να σβήσουμε αυτές τις φωτιές’.

Ο Σπύρος θέλησε να του προσφέρει κάτι. Του έδωσε μια ελληνική σημαία και του είπε ‘στην προσφέρω με όλη μου την καρδιά, γιατί έχετε κερδίσει τις καρδιές μας. Σε παρακαλώ να το πεις αυτό και στα παιδιά σου’”.

