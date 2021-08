Κόσμος

Αφγανιστάν: Προέλαση των Ταλιμπάν

Η όγδοη αφγανική επαρχιακή πρωτεύουσα που πέφτει στα χέρια των ανταρτών

Οι Ταλιμπάν πήραν το βράδυ της Τρίτης τον έλεγχο της πρωτεύουσας της επαρχίας Μπαγλάν, στο βόρειο Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Πουλ-ε Χούμρι, 200 χλμ βορείως της Καμπούλ. Είναι η όγδοη αφγανική επαρχιακή πρωτεύουσα που πέφτει στα χέρια των ανταρτών μέσα σε μόλις πέντε ημέρες.

"Οι Ταλιμπάν βρίσκονται τώρα μέσα στην πόλη, ύψωσαν την σημαία τους στην κεντρική πλατεία και στο γραφείο του κυβερνήτη", δήλωσε στο Γαλλικό πρακτορείο ο Μαμούρ Αχμαντζάι, βουλευτής της επαρχίας Μπαγλάν, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Πουλ-ε Χούμρι, διευκρινίζοντας ότι οι αφγανικές δυνάμεις υποχώρησαν.