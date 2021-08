Αθλητικά

Ολυμπιακός: έχασε την πρόκριση στα πέναλτι

Στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση των "ερυθρόλευκων" με την Λουντογκόρετς

Εκτος Champions League o Ολυμπιακός...

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα σε Λουντογκόρετς και Ολυμπιακό, που έγιναν τα πάντα, μπήκαν τέσσερα γκολ, υπήρξαν δύο αποβολές, η μία ανακλήθηκε, στο ημίχρονο έριξε μία απίστευτη νεροποντή, βαραίνοντας το γήπεδο στο δεύτερο μέρος, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας και στο τέλος στα πέναλτι. Βαλμπουενά και Χασάν έχασαν καθοριστικά πέναλτι με τη βουλγαρική να επικρατεί στη διαδικασία με 4-1, παίρνοντας την πρόκριση.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης πραγματοποιήθηκε κλειστό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έδειξε διάθεση να πιέση ψηλά, οι γηπεδούχοι όμως είχαν πολύ καλά συγκρατημένα τις γραμμές τους και επιχειρούσαν να βγούνε μπροστά επιχειρώντας κάποια σούτ ή γεμίσματα, τα οποία ήταν εύκολη λεία για τον Τζολάκη.

Ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωσε του μισάωρου η ελληνικήν ομάδα πράγματοποίησε την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Ελ Αραμπί να ξεμαρκαρίζεται μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του κόντραρε σε κόρνερ. Στο 31' όμως οι Πειραιώτες βρήκαν δίχτυα με τον Εμβιλά να εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι ύστερα από σέντρα του Μασούρα.

Τα δεδομένα ανατράπηκαν, αφού ο Ολυμπιακός πλέον καλούταν να υπερασπιστεί ένα σκορ πρόκρισης και οι Βούλγαροι το γκολ της ισοφάρισης. Οι γηπεδούχοι έφτιαξαν επικίνδυνες καταστάσεις στην ερυθρόλευκη περιοχή, αλλά σε δύο περιπτώσεις ο Μπα έκανε δύο κοψίματα για σεμινάριο. Έτσι το 0-1 διατηρήθηκε μέχρι οι δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο.

Στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους η Λουντογκόρετς πίεσε ψηλά και βρήκε τον Ολυμπιακό χωρίς συγκέντρωση! Στο 48' ο Σεμέδο αδράνησε σε γέμισμα και στην προσπάθειά του να διώξει την κεφαλιά του Σωτηρίου έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Γι' αυτό στο 54' ο Μαρτίνς πέρασε τον Παπασταθόπουλο αντί του Μπουχαλάκη γυρνώντας σε τριάδα την άμυνα, για να θωρακίσει τα μετόπισθεν. Η συγκέντρωση όμως έλειπε και πάλι στο 56', όταν ο Ανδρούτσος έκανε πέναλτι στον Σωτηρίου, ο οποίος ευστόχησε στην εκτέλεση δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του (2-1).

Το ματς, όπως ήταν φυσικό απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού πλέον η ελληνική ομάδα βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο. Οι Ερυθρόλευκοι όμως κέρδισαν πέναλτι στο 62' με τον Ελ Αραμπί να επαναφέρει από τα 11 βήματα τις ισορροπίες (2-2).

Και πάλι όμως οι φιλοξενούμενοι δεν ήταν συγκεντρωμένοι στα μετόπισθεν! Στο 74' μάλιστα παραλίγο η Λουντογκόρετς να επανακτήσει το προβάδισμ, αλλά ο Τζολάκης πραγματοποίησε τεράστια επέμβαση απέναντι στον Σωτηρίου. Ο μικρός έκανε μία ακόμα μεγάλη απόκρουση στο 78', αυτή τη φορά σε προσπάθεια του Ντεσπότοφ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε η σειρά του τερματοφύλακα των Βούλγαρων να δείξει τα αντανακλαστικά του. Στο 82' ο Καλίνα απομάκρυνε εντυπωσιακά το σουτ του Μασούρα.

Τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον Ολυμπιακό στο 86', όταν ο Μπα δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για άτσαλο τάκλιν και μάλιστα αχρείαστο αφού ήταν σχεδόν στο κέντρο και πλάγια. Έτσι άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες.

Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, όπου οι Βούλγαροι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα. Ο Ολυμπιακός όμως είχε κλείσει καλά τους διαδρόμους, με αποτέλεσμα η Λουντογκόρετς να προσπαθεί να γίνει απειλητική με μακρινά σουτ. Και αφού καμία ομάδα δεν μπόρεσε να σκοράρει στον επιπλέον χρόνο, ήταν μοιραίο το παιχνίδι να καταλήξει στην παράταση.

Στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι ο Ολυμπιακός ξέμεινε από δυνάμεις. Βαλμπουενά και Χασάν, που είχαν μπει ως αλλαγές και είχαν δυνάμεις, αστόχησαν στα πρώτα δύο πέναλτι, με τη βουλγαρική ομάδα, έχοντας πλέον τρελό πλεονέκτημα, κυρίως ψυχολογικό, να επικρατεί 4-1.

Οι συνθέσεις

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Τζολάκης, Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Σεμέδο, Ανδρούτσος (120' Λαλά), Καμαρά, Μπουχαλάκης (54' Παπασταθόπουλος), Εμβιλά (91' Κουντέ), Μασούρας (88' Σισέ), Βρουσάι (65' Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί (106' Χασάν)

Λουντογκόρετς (Β. Νταμπράουσκας): Κάλινα, Ικοκό (106' Σισίνιο), Πλαστούν, Βέρντον, Νεντιάλκοφ, Μπάτζι (88' Σαντάνα), Σα (94' Ροτάριου), Γκονσάλβες, Ντεσπόντοφ, Σωτηρίου, Κόουλι (106' Γιάνκοφ)

