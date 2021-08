Αθλητικά

Rogers Cup – Τσιτσιπάς: προκρίθηκε στους 16 με εκπληκτική εμφάνιση

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε ρεβάνς από τον Ουμπέρ για τον αποκλεισμό του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στους «16» του τουρνουά ATP Master 1000 του Καναδά -γνωστό κι ως "Rogers Cup"- προκρίθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/08) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με 2-1 σετ του Γάλλου Ουγκώ Ουμπέρ -6-3, 6-7(13), 6-1- και παίρνοντας «ρεβάνς» για τον προ δύο εβδομάδων αποκλεισμό του στον 3ο γύρο του μονού ανδρών των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Τούτη τη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής δεν είχε διάθεση για να... χαριστεί στον Γάλλο (Νο27 στην παγκόσμια κατάταξη), ο οποίος τον είχε νικήσει με 2-1 και το 2020 στο ATP Masters 1000 του Παρισιού, έπειτα από συγκλονιστική μάχη που κρίθηκε σε τρία tie-breaks.

Στο πρώτο σετ οι δύο αθλητές κράτησαν εξαιρετικά το σερβίς τους στα πρώτα 7 γκέιμς, με τον Τσιτσιπά να κάνει το break στο 8ο και να φτάνει τελικά στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-3, έχοντας τρομερά ποσοστά στο σερβίς του (20/24 πόντους, 13/14 από το πρώτο σερβίς).

Στο δεύτερο σετ ο 22χρονος Έλληνας άσος έκανε break στο τρίτο γκέιμ, πήγε το ματς στο 5-3, όμως εκεί κάπου άρχισε να χάνει τη συγκέντρωσή του. Ο Ουμπέρ πήρε τρία συνεχόμενα γκέιμς με ένα break στο ενδιάμεσο, ανέκτησε «κεφάλι» στο σκορ με 6-5 κι έδειχνε έτοιμος να ισοφαρίσει τα σετ. Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε ξανά σε 6-6 και στο tie break που ακολούθησε έγινε ασύλληπτη «μάχη».

Ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε με 3-0, ο Ουμπέρ ισοφάρισε σε 3-3 κι από εκεί και πέρα οι δυο τους, άρχισαν να πηγαίνουν... πόντο-πόντο. Ο Τσιτσιπάς έφτασε σε πέντε match-balls, όμως ο Γάλλος άσος τα «έσβησε» όλα και με 15-13 ισοφάρισε σε 1-1 σετ.

Κάπου εκεί μίλησε η κλάση κι ο εγωισμός του Τσιτσιπά. Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, «κράτησε» και τα τρία σερβίς του, έκανε δύο breaks στον Γάλλο κι από το 5-0 δεν γινόταν να... χάσει ξανά. Ο Ουμπέρ μείωσε σε 5-1, όμως o Έλληνας άσος (που μέτρησε συνολικά 16 άσους, έναντι 2) πήρε το τελευταίο γκέιμ και μαζί την πρόκριση επί του αντιπάλου του, μπαίνοντας στους «16» του Rogers Cup.

Αντίπαλός του στον 3ο γύρο, θα είναι ένας εκ των Ρώσων, Ασλάν Καράτσεφ ή Κάρεν Κχατσάνοφ οι οποίοι θα δώσουν τη δική τους "μάχη" το πρωί της Τετάρτης (11/08) στον 2ο γύρο του Rogers Cup.

