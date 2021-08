Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: εφιάλτης χωρίς τέλος

Τετραψήφιος ο αριθμός των ασθενών που έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊου το τελευταίο 24ωρο.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 1.211 ασθενείς με την COVID-19, από 411 την προηγουμένη, και διαγνώστηκαν 34.885 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής καταγράφει επισήμως ως αυτό το χρονικό σημείο 564.773 θανάτους επί συνόλου 20,2 εκατομμυρίων μολύνσεων αφότου εκδηλώθηκε η πανδημία στην επικράτειά της.

Ο απολογισμός των θυμάτων είναι ο δεύτερος βαρύτερος στην υφήλιο σε απόλυτα μεγέθη, πίσω μόνο από αυτόν των ΗΠΑ, ενώ ο αριθμός μολύνσεων είναι ο τρίτος υψηλότερος στον κόσμο, πίσω από αυτούς των ΗΠΑ και της Ινδίας.

