Φωτιά στην Εύβοια: σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα (εικόνες)

Οι αναζωπυρώσεις προβληματίζουν ακόμη, αλλά είναι σαφώς λιγότερες και τα εναέρια μέσα μπορούν να επιχειρούν από νωρίς το πρωί.

Πολλές αλλά μικρότερες αναζωπυρώσεις, λιγότεροι καπνοί σε ορισμένες περιοχές και μικρότερα μέτωπα της φωτιάς υπάρχουν σήμερα στην Εύβοια. Είναι η πρώτη ημέρα που τα εναέρια μέσα επιχειρούν χωρίς να τα εμποδίζουν οι πυκνοί καπνοί.

Σε Ασμήνιο, Αβγαριά, Γαλατσώνα, Γερακιού, Παναγία Ντινιούς, Σήμια, Αγριοβότανο, Ελληνικά και Άγιο Νικόλαο υπήρξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αναζωπυρώσεις και χρειάστηκαν επεμβάσεις πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να περιοριστούν τα μέτωπα της πυρκαγιάς και να ξημερώσει μία καλύτερη ημέρα.

Ο δήμαρχος Ιστιαίας, Γιάννης Κοντζιάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», υπογράμμισε ότι η κατάσταση σήμερα το πρωί είναι βελτιωμένη, αλλά η γενικότερη εικόνα της περιοχής μετά από τόσες μέρες φωτιάς είναι τραγική.

