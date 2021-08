Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζανάκης: Ιερείς στην Κρήτη δημιουργούν συνθήκες υπερμετάδοσης

Ιδιαίτερα ανήσυχος εμφανίστηκε, μιλώντας στον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό CRETA, ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ Νίκος Τζανάκης, αναφορικά με την πορεία της πανδημίας στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.

«Το Ηράκλειο και η Κρήτη έχει τόσα πολλά κρούσματα που ποτέ άλλοτε δεν είχε. Σε αυτό το κύμα, το Ηράκλειο έχει σπάσει τρεις φορές διαδοχικά το ανώτατο όριο. Είχαμε την πρόβλεψη ότι ίσως φτάσαμε κοντά στα 300 στο Ηράκλειο αλλά ήταν η χειρότερη πρόβλεψη που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μάλιστα, μας έδωσε μια ελπίδα το περασμένο 10ήμερο, μια μικρή ύφεση που είχαμε, που έδειχνε ικανό να σταματήσει την πανδημία σε αυτό το επίπεδο, πλην όμως φαίνεται ότι η ύφεση αυτή ήταν το εφαλτήριο για μια μεγαλύτερη αύξηση. Ελπίζω το lockdown να λειτουργήσει ώστε να βάλουμε μυαλό, να μπορέσουμε να συμπεριφερθούμε σωστά» τόνισε ο κ. Τζανάκης.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως υπάρχουν πολλά άτομα που δίνουν το παρών σε κοινωνικές εκδηλώσεις, δεν τηρούν τα μέτρα ή είναι θετικοί και παρόλα αυτά συγχρωτίζονται με άλλους πολίτες! «Προτρέπω τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί. Έχουμε το φαινόμενο αρκετοί ιερείς να παρακούν την Ιερά Σύνοδο και να δημιουργούν συνθήκες υπερμεταδοτικές στις εκκλησίες και στις θρησκευτικές τελετές. Ιερείς που δεν έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει κίνδυνος για τους εαυτούς τους και το ποίμνιο τους, πολλές φορές καταπατούν οι ίδιοι τα μέτρα αυτοπροστασίας και δημιουργούν συνθήκες στους ναούς και γύρω από τους ναούς, υπερμετάδοσης».

