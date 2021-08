Οικονομία

Σκυλακάκης για πυρόπληκτους στον ΑΝΤ1: μέσα σε 10 - 15 ημέρες θα δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις (βίντεο)

Τι είπε για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, την επιλογή του Σταύρου Μπένου από τον Πρωθυπουργό και την αλληλεγγύη που έδειξαν στην Ελλάδα, πολλές χώρες για τις πυρκαγιές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», υπογράμμισε αρχικά ότι οι φωτιές που έπληξαν την χώρα μας τις τελευταίες μέρες, είναι μια νέα μορφή πυρκαγιών που αποκαλούνται μέγα- φωτιές και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ήδη στη Μεσόγειο. Συμπλήρωσε δε ότι αυτές οι φωτιές θα μείνουν και μάλιστα θα χειροτερεύουν καθώς είναι απόρροια της κλιματικής αλλαγής και δυστυχώς θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι η αντιμετώπιση τους θα πρέπει να έχει συναινετικό χαρακτήρα και αυτό μαρτυρά η επιλογή του Σταύρου Μπένου από τον Πρωθυπουργό. Πρόσθεσε ότι σε αυτό το κλίμα κινήθηκε χθες και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του.

Σε ότι αφορά τα μέτρα για τους πυρόπληκτους που ανακοινώθηκαν χθες, είπε ότι οι προκαταβολές που θα δοθούν είναι ικανές για να αντιμετωπιστούν τα πρώτα προβλήματα των πυρόπληκτων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η στεγαστική συνδρομή και μια σειρά απαλλαγών, φορολογικών κ.α.

Ο κ. Σκυλακάκης δεσμεύτηκε ότι οι πληγέντες θα εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται μέσα στο επόμενο δεκαήμερα ή δεκαπενθήμερο το αργότερο. Άλλωστε, όπως είπε στη συνέχεια, πέραν της αρχικής αρωγής προς τους πυρόπληκτους τα χρήματα που δικαιούνται θα καταβληθούν σε 3 φάσεις χωρίς καθυστερήσεις.

Ερωτηθείς για τα κατεστραμμένα επαγγελματικά κτήρια, είπε ότι θα αποζημιωθούν τόσο οι ενοικιαστές όσο και οι ιδιοκτήτες, αφού υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, είπε ότι η απαλλαγή για τους υπόχρεους θα γίνεται αυτόματα από τη στιγμή που θα υποβάλλουν τις αιτήσεις για αποζημίωση στην ειδική πλατφόρμα, ενώ θα υπάρξουν και αναστολές εργασίας για το προσωπικό των επιχειρήσεων που επλήγησαν, με την σχετική αποζημίωση.

Όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης σε σχετική ερώτηση, τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις, αλλά μπορούν να χρηματοδοτηθούν σχέδια για την ανάκαμψη της περιοχής.

Τέλος και μεταξύ άλλων, στάθηκε στην αλληλεγγύη που επέδειξαν πολλά κράτη με την αποστολή πυροσβεστικών δυνάμεων η οποία είναι πρωτοφανής και δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολλούς φίλους.





