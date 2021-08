Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στη Γορτυνία: Τρεις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Σε επιφυλακή οι υγειονομικές Αρχές. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στη Γορτυνία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να την οριοθετήσουν, προκειμένου να μην επεκταθούν και απειλήσουν σπίτια.

Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Αρκαδία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γιατρός του Κέντρου Υγείας Δημητσάνας βρίσκεται από χθες το απόγευμα στο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής στη Δάφνη Αρκαδίας, για να βοηθήσει, εάν παραστεί ανάγκη, τους πυροσβέστες που επιχειρούν στην περιοχή.

Δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα διακομίστηκαν από το κλιμάκιο στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας.

Ένας πυροσβέστης προσήλθε χθες βράδυ στο Κέντρο Υγείας Τροπαίων με μικροεγκαύματα. Κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

