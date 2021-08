Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αταλάντη

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πολύπαθη Εύβοια. Το μέγεθους και επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε, το πρωί της Τετάρτης, στην Αταλάντη.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εξέταση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, η δόνηση καταγράφεται μόλις 8 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Αταλάντης, με εστιακό βάθος στα 11 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πολύπαθη Εύβοια, όπου οι φωτιές καίνε για 9η συνεχόμενη μέρα με τις αναζωπυρώσεις να είναι διαρκείς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τον σεισμό.

