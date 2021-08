Οικονομία

Σκρέκας στον ΑΝΤ1: κηρύσσονται αναδασωτέες μέσα σε 30 ημέρες οι περιοχές που κάηκαν (βίντεο)

Όλες οι δασικές υπηρεσίες υπάγονται πλέον στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για καλύτερο συντονισμό. Τι είπε για τις καταγγελίες , ότι πολλές φωτιές μπαίνουν για να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι ανάμεσα στις προτεραιότητες είναι η ανασυγκρότηση των δασικών οικοσυστημάτων και η δυνατότητα τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προσθέτοντας ότι ήδη έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για αυτό.

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε κατηγορηματικά ότι μέσα σε 30 ημέρες θα κηρυχθούν αναδασωτέες όλες οι δασικές εκτάσεις που κάηκαν, ενώ είπε ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός ώστε να αποτραπούν τα πλημμυρικά φαινόμενα με τις πρώτες βροχές στις περιοχές που έχουν καεί.

Στη συνέχεια, ο κ. Σκρέκας αποκάλυψε ότι όλες οι δασικές υπηρεσίες θα υπάγονται πλέον στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για καλύτερο συντονισμό. Επίσης είπε ότι θεσπίζεται ο «Ανάδοχος Αναδάσωσης» ο οποίος θα αναλαμβάνει και την ευθύνη για την προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων.

Αναφερόμενος στα όσα ακούγονται περί εμπρησμών για να μπουν ανεμογεννήτριες στις καμένες περιοχές, είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν και σε δασικές περιοχές, κατά συνέπεια δεν χρειάζεται κάποιος να καταφύγει σε ένα τέτοιου είδους έγκλημα για να ανοίξει τον δρόμο για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών.

Ο κ. Σκρέκας είπε ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε τη διαγραφή των οφειλών, ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών, για τους καταναλωτές που κάηκαν τα σπίτια τους και οι επιχειρήσεις τους, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλονται από τους τεχνικούς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές.

Ερωτηθείς για το σχέδιο υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ που ο ίδιος είχε ανακοινώσει, είπε ότι οι εργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει από τον Απρίλιο και αφορούσαν κυρίως δασικές περιοχές. Για το έργο αυτό έχουν εξασφαλιστεί 70 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ μέσα στις περιοχές όπου είχαν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες, είναι και το Τατόι.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Σκρέκας, υπογράμμισε ότι παρά το γεγονός ότι περάσαμε μια περίοδο περίπου 10 ημερών με πρωτοφανή καύσωνα, αλλά και μεγάλες φωτιές, ο ΑΔΜΗΕ κατάφερε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση ρεύματος που έσπασε κάθε ρεκόρ και να μην υπάρχουν διακοπές ηλεκτροδότησης.

