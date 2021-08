Πολιτισμός

Πέθανε ο Στέφανος Μίλλερ

H είδηση γέμισε με θλίψη το χώρο της αρχαιολογίας, του πολιτισμού και όσους τον γνώριζαν ή ειχαν συνεργαστεί μαζί του.

Εφυγε από την ζωή σήμερα, 11 Αυγούστου 2021 ο αρχαιολόγος Στέφανος Μίλλερ και η είδηση γέμισε με θλίψη το χώρο της αρχαιολογίας, του πολιτισμού και όσους τον γνώριζαν ή ειχαν συνεργαστεί μαζί του.

Τη θλίψη τους εξέφρασαν η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας και αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάϊατ.

«Με την απώλεια του Στέφανου Μίλλερ, η αρχαιολογική έρευνα χάνει έναν σπουδαίο, αφοσιωμένο επιστήμονα και η Ελλάδα έναν μεγάλο φίλο. Ο Στέφανος Μίλλερ αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην ανακάλυψη και στην ανάδειξη των θησαυρών της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανασκαφική του έρευνα στη Νεμέα, το διδακτικό του έργο, η θητεία του ως Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, χαρακτηρίζονταν πάντοτε από ένα σημαντικό όραμα, την παράλληλη πορεία της επιστήμης με την αναπτυξιακή διάσταση του Πολιτισμού» αναφέρει σε δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Και καταλήγει: «Αποχαιρετούμε τον Στέφανο Μίλλερ με θλίψη. Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του, κρατούμε στη μνήμη μας με σεβασμό και εκτίμηση, την επιστημονική του λαμπρότητα, την ανθρωπιά και την προοδευτική του σκέψη».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας έγράψε στο twitter: «Αποχαιρετάμε έναν σπουδαίο Έλληνα, τον αρχαιολόγο Στέφανο Μίλλερ. Αφιερώθηκε στην Νεμέα, έφτιαξε το μουσείο, την αναστύλωση του ναού του Δία, τα Νέμεα, δίδαξε σε χιλιάδες μαθητές, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και ήταν το σημείο αναφοράς, ο πρεσβευτής της Νεμέας ανά τον κόσμο».

Ο αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάϊατ αναδημοσίευσε το μήνυμα του υφυπουργού και σχολίασε: «Πολύ θλιβερά νέα για έναν Αμερικανό λόγιο που συνέβαλε σημαντικά στους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας (και της Καλιφόρνιας)».

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 11, 2021

