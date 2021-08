Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές – ΙΣΑ: γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους πυρόπληκτους

Σε περίπτωση που η επιστημονική ομάδα το κρίνει αναγκαίο, κινητές μονάδες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβαίνουν στα σημεία όπου βρίσκονται οι πολίτες.

«Στο τηλεφωνικό Κέντρο 1110 του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής θα μπορούν να απευθύνονται από σήμερα οι πυροπαθείς συμπολίτες μας που επιθυμούν ψυχολογική υποστήριξη. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του προέδρου του ΙΣΑ και περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη, το τηλεφωνικό κέντρο ενισχύθηκε με τη συμμετοχή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι θα παράσχουν συμβουλές και θα υποστηρίζουν πυρόπληκτους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Σε περίπτωση που η επιστημονική ομάδα το κρίνει αναγκαίο, κινητές μονάδες ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβαίνουν στα σημεία όπου βρίσκονται οι πολίτες για να τους παράσχουν και από κοντά την κατάλληλη υποστήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 1110 από τις 8:00 έως τις 20:00.

Oι σχετικές δράσεις συντονίζονται από τον αντιπεριφερειάρχη Υγείας και μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ, Γ. Κεχρή, τον συντονιστή του Κέντρου Επιχειρήσεων, δρ. Π. Ευσταθίου και τη Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής, Α. Μεγάλου.

Με αφορμή την ενεργοποίηση του τμήματος ψυχολογικής υποστήριξης 1110, ο κ. Πατούλης επισημαίνει, «Στη μεγάλη αυτή εθνική τραγωδία θέτουμε όλες τις δυνάμεις μας στη διάθεση των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τον πύρινο εφιάλτη. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτήν την προσπάθεια και κανείς δεν θα μείνει μόνος του. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την ανακούφιση και τη στήριξή τους».

«Ο ΙΣΑ, η Περιφέρεια Αττικής, το ανθρώπινο ιατρικό και επιστημονικό δυναμικό μας βρίσκονται δίπλα στους πυροπαθείς συμπολίτες μας. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας στήριξης των πληγέντων και στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι τους και σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Οι ομάδες των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους και θα δίνουν οδηγίες προς τους πολίτες, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις τραγικές επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών που είχαν ως συνέπεια να χάσουν τις εστίες και τις περιουσίες τους», προσθέτει.

Επίσης, συνεχίζουν το έργο τους και τα μικτά κλιμάκια εθελοντών γιατρών, νοσηλευτών και ψυχολόγων του Κέντρου Επιχειρήσεων του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής. Χθες το πρωί, ο κ. Πατούλης, συνοδευόμενος από τους αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας, Β. Κόκκαλη και Υγείας, Γ. Κεχρή, επισκέφθηκε τα μικτά κλιμάκια που έχουν αναλάβει δράση και βρίσκονται στα ειδικά διαμορφωμένα σημεία τροφοδοσίας που έχουν δημιουργηθεί από την Περιφέρεια Αττικής για τους πυρόπληκτους στις Αφίδνες, τους Θρακομακεδόνες, τη Βαρυμπόμπη, τον Άγιο Στέφανο, το Κρυονέρι και την Ιπποκράτειο Πολιτεία.

