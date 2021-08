Αθλητικά

Ιακωβίδης στον ΑΝΤ1: Θέλω να βοηθήσω και άλλους συναθλητές μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με προσωπική πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, ο αθλητής μας γίνεται μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" μίλησε ο Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών Θοδωρής Ιακωβίδης, ο οποίος είναι πλέον μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1, καθώς με προσωπική πρωτοβουλία του Προέδρου Θοδωρή Κυριακού, ο Όμιλος θα τον στηρίξει με δύναμη και πάθος για να συνεχίσει απρόσκοπτα την αθλητική του καριέρα, με κύριο στόχο τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 στο Παρίσι.

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης περιέγραψε τις δυσκολίες που περνά ως αθλητής και ζήτησε από τον κρατικό μηχανισμό να βοηθήσει όλους τους αθλητές.

Eυχαρίστησε όλους όσοι εξέφρασαν τη στήριξή τους, όμως έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα λέγοντας «το θέμα είναι να μην ξεχαστεί αυτό γιατί σε τρία χρόνια θα υπάρξει άλλος Θοδωρής. Και υπάρχουν πολλοί αθλητές σαν εμένα".

Ειδήσεις σήμερα:

Τάσος Ισαάκ: σαν σήμερα δολοφονείται άνανδρα στα Κατεχόμενα

Ηράκλειο: 18χρονος κατήγγειλε γιατρό για ασέλγεια

Σκυλακάκης για πυρόπληκτους στον ΑΝΤ1: μέσα σε 10 - 15 ημέρες θα δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις (βίντεο)