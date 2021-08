Κοινωνία

Πάτρα: 6χρονος βρέθηκε να κυκλοφορεί μόνος του - Ψάχνουν τους γονείς του

Συναγερμός για παιδί που εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Ενας 6χρονος εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνος του στην Πάτρα, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Το Χαμόγελο του Παιδιού έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του, με εντολή εισαγγελέα, προκειμένου να διακριβωθούν τα στοιχεία του παιδιού και να εντοπιστούν οι γονείς του.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

"Δίνονται στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, φωτογραφίες ανήλικου αγοριού, ηλικίας έξι ετών περίπου, (αγνώστων λοιπών στοιχείων), που βρέθηκε ασυνόδευτο, σε καλή κατάσταση υγείας, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, κρίνεται απολύτως αναγκαία, επειδή η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, η διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του ανήλικου καθώς και των βιολογικών γονέων του και ο εντοπισμός αυτών ή άλλων πλησιέστερων συγγενών του είναι άλλως αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής.

Παρακαλείται όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει στους αριθμούς κλήσης 2610695130 του Τμήματος Ασφαλείας Πατρών. Υπενθυμίζεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας."

