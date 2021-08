Κόσμος

Καύσωνας: Στους 49 βαθμούς “ψήνεται” η Τυνησία

Κύμα ακραίων θερμοκρασιών σαρώνει την Τυνησία.

Ο καύσωνας που πλήττει τη βόρεια Τυνησία προκάλεσε χθες, Τρίτη, θερμοκρασίες ρεκόρ που έφθασαν τους 49 βαθμούς στην πρωτεύουσα Τύνιδα, ανακοινώθηκε από το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

Σε μερικά τμήματα της χώρας οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν σε διακοπές της ηλεκτροδότησης καθώς οι άνθρωποι έμειναν στα σπίτια τους κάνοντας χρήση συσκευών κλιματισμού και αυξάνοντας έτσι την πίεση στο σύστημα ηλεκτροδότησης.

Το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Τυνησίας ανακοίνωσε πως το προηγούμενο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Τύνιδα ήταν 46,8 βαθμοί Κελσίου και είχε καταγραφεί το 1982. Οι βόρειες πόλεις Μπιζέρτα και Μπέγια κατέγραψαν επίσης χθες, Τρίτη, τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ εκεί.

Στην περιοχή της Μεσογείου, οι υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα συνέβαλαν στις πυρκαγιές που σάρωσαν δάση στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Αλγερία, με την οποία συνορεύει η Τυνησία.

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες και σήμερα και σε ορισμένα ορεινά τμήματα της δυτικής Τυνησίας.

Ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες, μεταξύ 40 και 45 βαθμών Κελσίου, προβλέπονται για σήμερα σε όλη τη βόρεια Τυνησία.

